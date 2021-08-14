На Кубани затопило дома в 19 населенных пунктах

Уже 1344 частных домовладения оказались подтоплены в результате непрекращающихся ливней в Краснодарском крае. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в 19 населенных пунктах края подтоплены также 1683 придомовых территории. Кроме того, на Кубани прошел град.

- По состоянию на 07.00 14 августа 2021 года на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветровой нагрузки до 25 метров в секунду, формированием смерчей и обвально-осыпными процессами, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Также в 11 населенных пунктах Краснодарского края произошли отключения электричества. Сейчас без света остаются около 108 тысяч человек.

По всей территории края жителям оказывают адресную помощь, в том числе, по откачке воды.

Как ранее сообщалось, комплекс неблагоприятных погодных условий на Кубани привел к многочисленным подтоплениям. Дожди начались в ночь на 13 августа и во многих районах края продолжаются до сих пор. В шести районах ввели режим чрезвычайной ситуации, а на пляжах на побережье Черного моря запретили купание. Также оказались перекрыты участки трасс, размыло дорогу от Анапы в аэропорт.

Сильнее всего пострадали Анапа и Темрюк, там жителей низинных районов эвакуируют в пункты временного размещения. Около тысячи детей эвакуировали из детских оздоровительных лагерей.