На Кубани затопило дома в 19 населенных пунктах

Новости

Утверждены правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог 10:16
В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у детей 10:09
Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска 08:37
Более половины населения Китая привили от COVID-19 08:35
В "Векторе" заявили об отсутствии смертей из-за "ЭпиВакКороны" 08:23
Россия может достичь рекордных показателей добычи нефти к лету 2022 года 08:00
В каких случаях "коммуналку" должно оплачивать государство 07:32
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев прибыл в Якутию 07:17
В Германии назвали размер пенсии Ангелы Меркель после ее отставки 06:43
Врач рассказала о пользе трех известных "вредных" продуктов 06:24
В Якутии за сутки ликвидировано 17 природных пожаров 05:42
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил парогазовый столб 05:18
В США из-за нехватки медперсонала в больницах задействуют Нацгвардию 04:53
Антонов: РФ отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США 04:44
Россиянам рассказали, как уберечь банковский пароль от мошенников 04:06
Тело командира экипажа Ми-8 подняли из Курильского озера 04:01
Канада объявила о планах принять 20 тысяч беженцев из Афганистана 03:34
Иммунолог: Быстрая вакцинация не даст коронавирусу приспособиться к вакцине 03:34
В Белом доме обсудили эвакуацию гражданских лиц из Афганистана 02:48
В центре европейской части России сохранится аномально теплая погода 02:37
Пушков: Через 20 лет США станут страной белого меньшинства 02:06
В Грузии перестал работать общественный транспорт 02:03
В Нью-Мексико ученик погиб при стрельбе в школе 01:35
США: Талибы могут изолировать Кабул в течение 72 часов 00:37
В НАСА не согласились с обвинениями в сверлении дыры в "Союзе" 00:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
14.08.2021 09:06
Рубрика: Происшествия

На Кубани затопило дома в 19 населенных пунктах

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Уже 1344 частных домовладения оказались подтоплены в результате непрекращающихся ливней в Краснодарском крае. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, в 19 населенных пунктах края подтоплены также 1683 придомовых территории. Кроме того, на Кубани прошел град.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России

- По состоянию на 07.00 14 августа 2021 года на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, усилением ветровой нагрузки до 25 метров в секунду, формированием смерчей и обвально-осыпными процессами, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Также в 11 населенных пунктах Краснодарского края произошли отключения электричества. Сейчас без света остаются около 108 тысяч человек.

По всей территории края жителям оказывают адресную помощь, в том числе, по откачке воды.

Как ранее сообщалось, комплекс неблагоприятных погодных условий на Кубани привел к многочисленным подтоплениям. Дожди начались в ночь на 13 августа и во многих районах края продолжаются до сих пор. В шести районах ввели режим чрезвычайной ситуации, а на пляжах на побережье Черного моря запретили купание. Также оказались перекрыты участки трасс, размыло дорогу от Анапы в аэропорт.

Сильнее всего пострадали Анапа и Темрюк, там жителей низинных районов эвакуируют в пункты временного размещения. Около тысячи детей эвакуировали из детских оздоровительных лагерей.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Число пострадавших от взрыва автобуса в Воронеже выросло до 24 человек
Антонов: РФ отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США
Около тысячи детей эвакуировали из детских лагерей на Кубани
Путин и Меркель проведут переговоры в Москве 20 августа
Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям