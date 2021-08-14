В Анапе из подтопленных территорий эвакуировали свыше 450 человек

В городе-курорте Анапа в ночь с пятницы на субботу полным ходом продолжалась работа по устранению последствий обрушившегося на Черноморское побережье региона удара стихии. В пункты временного размещения из подтопленных пансионатов, баз отдыха и сельских населенных пунктов уже расселено 458 человек.

Как рассказали в мэрии, люди в данный момент из детского оздоровительного лагеря "Огонек", пансионата "Соловей", санатория "Бригантина", базы отдыха "Динамо" и частных домовладений пригородного поселка Виноградного размещены в семи объектах на территории курорта.

При этом имеется резерв на расселение еще более 350 человек. Местные власти ведут поиск дополнительных мест на случай ухудшения обстановки. Кроме того, накануне был развернут пункт временного размещения в селе Цибанобалка.

Напомним, в пятницу на курорте был введен режим ЧС. Оперативная ситуация находится на постоянном контроле оперштаба, который возглавляет мэр Анапы Василий Швец.

По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, надзорное ведомство контролируют ситуацию, складывающуюся в связи с комплексом неблагоприятных погодных условий на территории края. Все системы оповещения работают в штатном режиме.

Территориальные прокуроры на местах особое внимание уделяют мониторингу ситуации в детских санаторно-курортных организациях, расположенных в зоне прохождения мезоциклона и выпадения обильных осадков. Из почти одной тысячи школьников, эвакуированных из попавших под удар стихии оздоровительных лагерей, 500 размещены в детских здравницах и гостиницах. А остальные ребята доставлены для временного проживания в оборудованные для этого социальные объекты.

Детям обеспечено горячее питание и все необходимое для временного проживания.