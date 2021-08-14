Сильные ливни не повлияли на курортный сезон на Кубани

Продолжительный циклон в Краснодарском крае, принесший ливни на Черноморское побережье, не повлияет на ход курортного сезона. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на Совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, которое прошло сегодня под председательством Владимира Путина.

- В целом, ситуация, которая у нас в крае, говорит о том, что у нас курортный сезон под контролем, и он продолжается. Для нас это принципиально важно, - подчеркнул Кондратьев.

При этом, циклон продолжает бушевать на территории региона. По данным синоптиков, ливни ожидаются в Краснодарском крае до конца суток 15 августа.

Ранее сообщалось, что из-за комплекса неблагоприятных погодных условий все пляжи закрыты в Сочи и Анапе, а на территориях 14 районов Краснодарского края введен режим ЧС. В некоторых районах затопления привели к эвакуации людей в пункты временного размещения. Всего по данным МЧС, подтоплены оказались около 1,5 тысяч домовладений.