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14.08.2021 20:31
Рубрика: Происшествия

На Кубани сообщили об угрозах смерчей и оползней

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Циклон на территории Краснодарского края продолжает бушевать и угрожает вызвать новые смерчи, оползни и подтопления. Как сообщили в министерстве ГО и ЧС региона, опасность возникновения неблагоприятных природных явлений сохранится до конца суток 16 августа.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Подтопления на курортах Кубани не напугали туристов

- По данным Росгидромета, циклон продолжит оказывать свое воздействие на северо-западные районы Краснодарского края. На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, - говорится в сообщении министерства.

По краю могут пройти новые сильные дожди, град. А ветер местами усилится до 25 метров в секунду. Жителей и гостей региона попросили в непогоду не покидать безопасные места, по возможности оставаться дома.

Как сообщалось ранее, циклон на Кубани вызвал залповые ливни, которые привели к подтоплениям и закрытию дорог. В 14 районах Краснодарского края продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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