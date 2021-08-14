На всех пляжах Анапы из-за непогоды запретили купание

Администрация Анапы временно ввела запрет на купание на всех пляжах города. Как сообщили в пресс-службе мэрии курорта, это связано со штормом и сильным течением на глубине.

- "Уважаемые жители и гости курорта, в связи со штормом, сильным донным течением, приближающимся грозовым фронтом и санитарным состоянием территории, купание на всех пляжах Анапы запрещено", - говорится в сообщении администрации города.

Управление гражданской обороны и защиты населения также обратилось к руководителям различных организаций, работающих на территории Анапы. Их призвали принять меры, чтобы не допустить возникновения ЧС.

Ранее из-за продолжительных ливней, смерчей и шторма купание запретили в Сочи. На территории Краснодарского края в 14 районах действует режим чрезвычайной ситуации, в некоторых населенных пунктах проводится эвакуация жителей из подтопленных районов.