В Крыму за двое суток подтопило более сотни домов

В Керчи и Ленинском районе Крыма 107 домов и 217 придомовых территорий оказались подтопленными в результате ливней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ.

- На сегодняшний день девять человек размещены в пунктах временного размещения, из них четверо - дети, - рассказал Сергей Аксенов.

Погибших и пострадавших нет. По данным и.о. главы администрации Керчи Святослава Брусакова, в городе продолжаются работы по откачке воды и очистке русла рек. В двух селах Ленинского района повреждены 54 дома.

По данным синоптиков, в Керчи за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Дождь продолжался целый день, реки вышли из берегов. Затоплен стадион имени 50 лет Октября, улицы Маршала Еременко и Вокзальное шоссе.