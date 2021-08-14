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14.08.2021 17:19
Рубрика: Происшествия

В Крыму за двое суток подтопило более сотни домов

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )

В Керчи и Ленинском районе Крыма 107 домов и 217 придомовых территорий оказались подтопленными в результате ливней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ.

Фото: Алла Дмитриева
В Керчи началась эвакуация жителей подтопленных улиц

- На сегодняшний день девять человек размещены в пунктах временного размещения, из них четверо - дети, - рассказал Сергей Аксенов.

Погибших и пострадавших нет. По данным и.о. главы администрации Керчи Святослава Брусакова, в городе продолжаются работы по откачке воды и очистке русла рек. В двух селах Ленинского района повреждены 54 дома.

По данным синоптиков, в Керчи за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Дождь продолжался целый день, реки вышли из берегов. Затоплен стадион имени 50 лет Октября, улицы Маршала Еременко и Вокзальное шоссе.

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