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14.08.2021 23:20
Рубрика: Общество

Вильфанд объяснил, почему топит курорты российского юга

Текст: Евгения Думанская

Максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений на российском юге испытывают на себе Сочи, Анапа, Геленджик, а также крымские города, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Краснодарский край и Крым оказались во власти непогоды - в регионах уже несколько дней наблюдаются шторма, сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Как отметил Вильфанд, сложнее всего предсказываются опасные погодные явления, связанные со взрывной конвекцией, которые приводят к сильным осадкам и ветрам.

"Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек <...>, к подтоплению населенных пунктов, к проблемам в низовьях этих рек, в приморских городах", - рассказал синоптик РИА Новости.

Как он отметил, погоду в горах прогнозировать непросто - из-за сложного рельефа и большого количества рек, кроме перечисленных районов, такая ситуация с прогнозами наблюдается на Кавказе.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Якутии
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Вильфанд добавил, что последние дни юг страны переживает ряд опасных явлений. Все они были предсказаны специалистами за сутки, а в некоторых случаях - за двое.

Кстати, в центральной части России погода по-прежнему будет теплее климатической нормы - по крайней мере, до середины следующей недели.

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