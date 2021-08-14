Вильфанд объяснил, почему топит курорты российского юга

Максимальные последствия неблагоприятных погодных явлений на российском юге испытывают на себе Сочи, Анапа, Геленджик, а также крымские города, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Краснодарский край и Крым оказались во власти непогоды - в регионах уже несколько дней наблюдаются шторма, сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер. Как отметил Вильфанд, сложнее всего предсказываются опасные погодные явления, связанные со взрывной конвекцией, которые приводят к сильным осадкам и ветрам.

"Сильные осадки, в свою очередь, приводят к повышению уровня рек <...>, к подтоплению населенных пунктов, к проблемам в низовьях этих рек, в приморских городах", - рассказал синоптик РИА Новости.

Как он отметил, погоду в горах прогнозировать непросто - из-за сложного рельефа и большого количества рек, кроме перечисленных районов, такая ситуация с прогнозами наблюдается на Кавказе.

Вильфанд добавил, что последние дни юг страны переживает ряд опасных явлений. Все они были предсказаны специалистами за сутки, а в некоторых случаях - за двое.

Кстати, в центральной части России погода по-прежнему будет теплее климатической нормы - по крайней мере, до середины следующей недели.