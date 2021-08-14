Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма

Президент РФ Владимир Путин расспросил по телефону про впечатления от отдыха в Сочи многодетную семью Гавриленко из Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ), которая по его приглашению посетила город-курорт. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, что в День защиты детей, 1 июня, Владимир Путин пообщался в формате видеоконференции с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Среди них были и Гавриленко из Надыма, у которых восемь детей. Отец семейства сообщил, что собирается вместе с женой и детьми поехать на автомобиле в Краснодарский край. На что президент предложил другой вариант - сесть на самолет и "спокойно прилететь в Сочи", пообещав хороший отдых.

В Сочи Геннадий, Оксана Гавриленко и их дети посетили горный курорт "Роза Хутор", парк "Ривьера" и дельфинарий, побывали на морской прогулке и в имеретинском кластере, где проходила зимняя Олимпиада, в том числе на автодроме. "Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения", - говорится в сообщении на сайте Кремля.