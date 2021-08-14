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14.08.2021 19:31
Рубрика: Происшествия

Жительницу Урала арестовали за попытку убийства двухлетнего сына

Жительницу Екатеринбурга заключили под стражу на два месяца за попытку убийства двухлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

В Приангарье арестовали подозреваемого в двойном убийстве

По данным ведомства, женщина 1996 года рождения в ночь на 13 августа попыталась убить своего двухлетнего сына в квартире по улице Машинной. Ребенок смог выжить только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Сейчас мальчик госпитализирован.

Женщина признала вину. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 (покушение на убийство малолетнего). Данная статья подразумевает наказание сроком до 15 лет. Суд, выслушав доводы следствия, согласился с ходатайством и принял решение об аресте подозреваемой сроком на два месяца - до 12 октября 2021 года.

По данным полиции, женщина ранее не была судима, на учете не состояла. Отец ребенка, который проживает отдельно от семьи, рассказал, что поведение женщины резко изменилось весной нынешнего года: она стала себя называть "ангелом света". Сейчас следователями назначена психиатрическая экспертиза в отношении фигурантки.

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