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14.08.2021 16:02
Рубрика: Экономика

Россияне набрали рекордное количество кредитов наличными

Текст: Евгения Думанская

В июле россияне взяли 1,7 миллиона кредитов наличными, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как рассказали в пресс-службе Объединенного кредитного бюро, таких показателей не было с 2016 года.

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С января по июль банки выдали 10,7 миллионов кредитов наличными, это на 42% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Однако в прошлом году выдача резко упала на фоне первой волны пандемии.

Гендиректор ОКБ Артур Александрович отметил, что выдачи оказались рекордными, несмотря на рост ключевой ставки, который привел к удорожанию кредитов для граждан. Кроме того, ЦБ РФ пытается "охладить" этот сегмент.

"В июле регулятор повысил надбавки к коэффициентам риска, что сделало выдачу потребительских кредитов менее рентабельной для банков", - рассказал Александрович.

Кстати, в июле россияне взяли 2,32 миллиона займов "до зарплаты" (сумма кредита до 30 тысяч рублей) в микрофинансовых организациях. Рост востребованности таких ссуд по сравнению с июлем прошлого года составил почти 70%.

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