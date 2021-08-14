Стоит ли покупать автомобиль в разгар дефицита

Российские дилеры вот уже более года испытывают острый дефицит автомобилей, очереди за которыми продолжают расти. Эксперты рассказали, стоит ли в этих условиях покупать себе новую машину, и когда ситуация с поставами может нормализоваться.

Выбор невелик

Несмотря на то, что автомобили в последнее время постоянно дорожают, спрос на них по-прежнему превышает предложение. Напомним, нехватка машин у дилеров возникла еще прошлым летом, после простоев на российских автозаводах и приостановки поставок импортных иномарок в период локдауна. Способствовал дефициту и повышенный спрос со стороны потребителей, которые тогда спешили совершить покупку на фоне нестабильности рубля.

Осенью ситуация с наличием автомобилей у дилеров стала понемногу выправляться, однако впоследствии отрасль столкнулась с новой проблемой - нехваткой полупроводников, из-за которой автопроизводители вынуждены сокращать объемы выпуска по всему миру. Таким образом, дефицит на авторынке сохраняется вот уже более года, и, судя по всему, ситуация с поставками новых машин может нормализоваться не ранее 2022 года.

"На сегодняшний день рынок новых автомобилей так и не смог преодолеть дефицит, и в третьем квартале ситуация с доступностью товарных автомобилей в некоторых брендах даже ухудшилась. Практически во всех брендах есть модели или отдельные комплектации, которые невозможно найти в наличии. Причина такого дефицита - нехватка комплектующих и, в частности, электронных компонентов. Пока ситуация с их поставками не нормализуется, ожидать окончания дефицита на авторынке не имеет смысла", - рассказал директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

По мнению руководителя группы онлайн-продаж дирекции развития продаж ГК "Бизнес Кар" Андрея Творогова, восстановление ситуации, связанной с нехваткой машин, может нормализоваться в первом полугодии 2022 года, если эпидемиологическая обстановка в мире стабилизируется и не будут вводиться новые меры санкционного давления на страны, где расположены мировые производители микроэлектроники и прочих крупных комплектующих автомобилей.

В свою очередь, ситуацией с нехваткой машин воспользовались некоторые дилеры, которые при продаже автомобилей стали накручивать опции стоимостью до полумиллиона рублей. Впрочем, в былые времена покупателям даже предлагалось купить очередь на покупку машины, однако эта практика, судя по всему, осталась в прошлом.

"При дефиците все автомобили в наличии часто представлены в шоу-румах в качестве выставочных образцов, а они обычно предполагают дополнительное оборудование. Клиентов порой это смущает, они хотят приобрести автомобиль "в базе". Это не проблема, можно заказать его в поставку по предоплате, но придется подождать", - предупреждает Андрей Творогов.

Брать или ждать?

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На сегодняшний день, по данным ГК "Бизнес Кар", срок ожидания новых автомобилей может составлять от 3 месяцев до 2 лет в зависимости от марки, модели, сочетания комплектации и цвета конкретного автомобиля, а машины местного производства, как правило, почти всегда доступны в течение месяца.

Как говорит Владимир Мирошников, если удовлетворяющей запросы покупателя модели нет в наличии на складе дилера, ее всегда можно заказать, однако в этом случае к моменту поставки автомобиля цена на модель может увеличиться. Многие клиенты это понимают и стараются выбрать машину из наличия, а некоторые из них готовы рассмотреть покупку автомобиля с пробегом в качестве альтернативы новому.

Действительно, в условиях продолжающегося дефицита автопроизводители стали с завидной регулярностью повышать цены на свои модели. Согласно оценкам агентства "Автостат", за первое полугодие 2021-го средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России увеличилась на 12,5% и составила 1 млн 886 тыс. рублей. При этом сильнее всего подорожали иномарки: на 14,4% до 2 млн 246 тыс. рублей, в то время как цены на отечественные машины "потяжелели" в среднем на 11,6%, достигнув отметки в 782 тыс. рублей.

По мнению Андрея Творогова, за время ожидания поставки автомобиля в нужном цвете и комплектации его стоимость может вырасти на 8-12%, если ориентироваться на текущий темп роста цен.

"В ожидании есть и другие риски - например, за это время сломается старая машина покупателя, и отложенные на покупку средства понадобятся на проведение ремонта, и прочее. В любом случае покупка автомобиля здесь и сейчас из имеющегося ассортимента или по предзаказу - это вопрос выбора, который зависит, в том числе от финансовой состоятельности каждого отдельного покупателя", - резюмирует Андрей Творогов.