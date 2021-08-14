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14.08.2021 10:16
Рубрика: Работа власти

Утверждены правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления дешевых кредитов организациям, занимающимся ремонтом и строительством дорог. С этой мерой поддержки, рассчитывают в правительстве, они смогут выполнять заказы опережающими темпами. При распределении средств приоритет будут отдавать проектам в рамках Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры, поручений президента и правительства, а также нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

Процентная ставка по льготному займу не должна превышать 10 процентов. Субсидии будут предоставлять на основе заключений специальной межведомственной комиссии, сформированной Минтрансом. В 2021 году на эту меру поддержки правительство выделяет 900 миллионов рублей.

Мишустин разрешил увеличивать цены госконтрактов на строительство до 30%