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Рубрика: В мире

В Германии назвали размер пенсии Ангелы Меркель после ее отставки

Фото: HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP Фото: HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP
Фото: HANNIBAL HANSCHKE / POOL / AFP

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода с поста будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро в месяц. Об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на подсчеты Федерации налогоплательщиков Германии.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Отмечается, что такая сумма складывается из того, что Меркель долгое время являлась членом Бундестага, а также занимала пост канцлера, пишет ТАСС. В этом году завершается четвертый канцлерский срок Меркель, в пятый раз свою кандидатуру она выдвигать не стала.

Ранее политик пофантазировала, каким будет ее первый день после ухода с должности. По словам Меркель, возможно, по привычке она будет думать, что ее ждет в этот день, а потом она быстро поймет, что теперь эти задачи выполняет другой человек. "Думаю, мне это очень понравится", - отметила Меркель. Она также намерена взять паузу, чтобы подумать, в чем заключаются ее интересы, поскольку за последние 16 лет на это было мало времени.

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