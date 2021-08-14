Власти Афганистана заявили, что Кабул намерен продолжать борьбу с талибами

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил вечером 13 августа, что правительство страны продолжит борьбу с наступающими силами движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщает афганский новостной портал Tolo-news.

По словам Салеха, такое решение было принято 13 августа на совещании по вопросам национальной безопасности под председательством президента Афганистана Ашрафа Гани.

"Мы со всей убежденностью приняли решение твердо выступить против террористов талибов и всеми способами усилим национальное сопротивление", заявил Салех.

Также первый вице-президент отметил, что "я никогда не приму господства "Талибана" над Афганистаном на любых условиях, если они будут навязаны талибами".

Между тем под контролем талибов на сегодня находятся 19 из 34 провинций Афганистана, включая большие города Герат и Кандагар, и находятся в 50 километрах от Кабула.

Ранее 13 августа официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид заявил, что "если оставшиеся вопросы не будут решены путем переговоров, талибы возьмут Кабул силой".

Между тем ливанский телеканал "Аль-Маядин" сообщил 13 августа, что президент Афганистана Ашраф Гани может в ближайшее время покинуть страну.