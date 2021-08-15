Афганская делегация отправится в Катар на переговоры с талибами

Правительственная делегация Афганистана сегодня направится в Катар, где проведет переговоры с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Как отмечается, в состав группы переговорщиков войдет глава высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане. Талибы развернули наступление на правительственные силы. И к 15 августа установили контроль над всей территории страны. Кабул окружен, ведутся переговоры о его мирной сдаче.

Как отметили в посольстве РФ, ситуация в городе напряженная, но боестолкновений нет. "Угроз посольству нет, эвакуация не требуется", - цитирует ТАСС представителя дипмиссии.

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