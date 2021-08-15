Хроника событий в Афганистане: Талибы в Кабуле, готовится передача власти

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск талибы развернули наступление на правительственные силы.

К 12 августа движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под свой контроль 15 провинций, захват стратегически важного города Газни открыл путь на Кабул. В пятницу и субботу пали крупнейшие города на юге (Кандагар), севере (Мазари-Шариф), и западе страны (Герат). В ночь на воскресенье власти Джелалабада на востоке страны без боя сдали город талибам, заявив, что это было "единственным способом спасти жизни мирных жителей" и договориться с боевиками о безопасной эвакуации чиновников и сил безопасности. К воскресенью из крупных центров под контролем правительственных сил остался только Кабул и прилегающие районы. Эксперты не исключают, что в ближайшие часы и дни власть в стране полностью перейдет к талибам. О том, что происходит в эти часы в Афганистане - в хронике "РГ" (время московское).