СМИ: США приступили к эвакуации своего посольства в Кабуле

После того, как боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) без боя заняли Джелалабад - ключевой город на востоке Афганистана, открывающий путь на столицу, - США приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Агентство отмечает, что территория, контролируемая афганским правительством, сжалась, как Шагреневая кожа, - до области немногим более столичного региона.

На фоне молниеносного наступления талибов, которые в считанные дни оказались на подступах к Кабулу, Соединенные Штаты начали вывоз своих дипломатов и направили дополнительные войска для помощи местным силам в обеспечении безопасности аэропорта. По оценкам американской разведки, Кабул может продержаться около трех месяцев.

"Пока мы говорим о том, что Кабул покидает небольшая группа людей. Большинство сотрудников также готовы уйти", - заявил в воскресенье официальный представитель США. При этом он уточнил, что дипмиссия "продолжает работать".

Падение Джелалабада дает повстанцам контроль над дорогой, ведущей в пакистанский город Пешавар. Это одна из главных магистралей в Афганистан. Она последовала за захватом талибами северного афганского города Мазари-Шариф. "В настоящее время в Джелалабаде не происходит столкновений, потому что губернатор сдался талибам", - поведал агентству Reuters афганский чиновник. По его словам, "разрешение на проход талибов было единственным способом спасти жизни мирных жителей". Еще один офицер из Джелалабада подтвердил, что талибы согласились предоставить зеленый коридор правительственным чиновникам и силам безопасности, чтобы те покинули город. Решение о его сдаче было принято, чтобы "избежать жертв и разрушений".

После того, как Пентагон вывел большую часть оставшихся войск в прошлом месяце, наступление "Талибана" в разных провинциях ускорилось. Кандагар, самый большой город на юге, попал под контроль боевиков в пятницу. Герат, крупнейший город на западе недалеко от границы с Ираном, также пал в тот день. При этом американский президент Джо Байден в субботу санкционировал развертывание 5000 военнослужащих США для помощи в эвакуации граждан и обеспечения "упорядоченного и безопасного" вывода военного персонала. Представитель министерства обороны сообщил, что в него вошли 1000 человек из 82-й воздушно-десантной дивизии. Госдеп США связался с адвокатами, чтобы узнать имена афганцев в Кабуле, которые сотрудничали с американцами и нуждаются в эвакуации, сообщили сразу два осведомленных источника.

Другие западные правительства также ускорили планы по эвакуации сотрудников своих посольств, граждан и афганцев, работавших на них. Британский посол покинет страну к вечеру воскресенья, пишут британские СМИ. Официальный представитель Ирана сообщил, что посольство ИРИ в Кабуле будет эвакуировано к понедельнику. Тем временем в посольстве РФ в афганской столице заявили агентству РИА Новости, что эвакуация наших дипломатов пока не планируется, но охрана дипмиссии должным образом усилена.

Между тем Байден столкнулся с растущей критикой внутри страны, поскольку талибы принялись захватывать один афганский город за городом гораздо быстрее, чем предполагалось. Но хозяин Белого дома по-прежнему придерживается плана своего предшественника-республиканца Дональда Трампа, предполагающего вывод военной миссии к 31 августа. По словам Байдена, афганские военные должны сами удерживать свою территорию. "Бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемо", - пояснил он в субботу. В свою очередь, глава Афганистана Ашраф Гани на выходных запросил переговоры с международными партнерами, в том числе с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Поскольку столица Афганистана выглядит сейчас как последний оплот правительства, туда массово устремились афганцы, спасаясь бегством из других провинций в страхе перед приходом к власти радикальных исламистов. Сотни людей спали в палатках или даже на открытом воздухе прямо в городе, на обочинах дорог или на автостоянках, рассказывают очевидцы.