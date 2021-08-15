Автопроизводители нашли новый способ подзаработать

В условиях продолжающегося дефицита микрочипов некоторые автопроизводители стали упрощать комплектации своих машин. Однако далеко не всегда автомобили с урезанным оснащением становятся дешевле.

Лафа закончилась

Радужные времена для российского авторынка, похоже, подошли к концу: после трех месяцев бурного роста кривая продаж вновь устремилась в "минусовую" зону. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле россияне купили 132,6 тыс. автомобилей, что на 7% хуже результата годичной давности. Стоит отметить, что июльское падение стало наибольшим с начала года.

Во многом это обусловлено высокой базой прошлого года, ведь именно в июле 2020-го спрос на новые машины резко вырос после завершения локдауна и на фоне скачков курса рубля. Между тем по итогам семи месяцев 2021-го сравнение с прошлым годом остается не в пользу последнего: за январь-июль в нашей стране реализовано 953,8 тыс. новых машин - на 28% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

"Если во втором квартале при измерении динамики рынка мы отталкивались от низкой базы 2020 года, то сейчас мы оцениваем продажи на фоне достаточно сильных показателей прошлогоднего июля. Однако есть и объективные причины, которые ограничивают продажи. Дефицит товарных автомобилей сохраняется в ряде брендов. Также на фоне постепенного снятия ограничений на поездки наблюдаем сезонный спад звонков и визитов в дилерские центры из-за отпусков, который в прошлом году практически отсутствовал", - рассказал директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, то тогда на рынке был отложенный спрос после локдауна. При этом все ждали, что появятся машины в наличии, цены стабилизируются и их рост остановится, но этого не произошло. Сейчас уже покупателей с прошлого года почти не осталось, но спроса, тем не менее, хватает, чему во многом способствует высокая одобряемость кредитов. Дилеры понимают, что есть некая скрытая угроза, которая может в любой момент настичь рынок, поэтому продолжают активно, как можно больше продавать, насколько им это позволяют их склады.

Простота хуже воровства

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Действительно, наличие автомобилей в дилерских центрах по-прежнему определяет расстановку сил в рейтинге продаж. Так, среди лидеров рынка положительную динамику смог сохранить только АвтоВАЗ, увеличивший реализацию на 3%. В то же время ведущие иностранные бренды показали падение: от 3% у Renault до 36% у Skoda.

Стоит при этом отметить, что марка Lada осталась "в плюсе", несмотря на неоднократные остановки конвейера АвтоВАЗа в июне-июле из-за нехватки электронных автокомпонентов.

Во многом поддержанию продаж способствовало упрощение комплектаций ряда моделей Lada, из которых были исключены некоторые опции с использованием микроэлектроники, такие как магнитола и мультируль. Впрочем, это не помешало АвтоВАЗу в августе повысить цены на Lada Granta в "облегченной" версии Light. Как бы то ни было, завод смог обеспечить дилеров автомобилями, а покупателей избавил от необходимости ждать машин до осени.

Как говорит Денис Мигаль, автомобили Lada по-прежнему остаются наиболее востребованными у россиян благодаря оптимальному сочетанию цены и качества. Несмотря на то, что цены на модели АвтоВАЗа в который раз увеличиваются, даже с учетом урезанного оснащения, динамика продаж этих автомобилей в ближайшем будущем останется положительной, так как к осени программы льготного кредитования восстановятся, и весь модельный ряд АвтоВАЗа будет востребован в рамках покупки "Первого" и "Семейного" автомобиля.

Дефицит там правит бал

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Что касается дальнейших перспектив российского авторынка, то в ближайшие месяцы отрицательная динамика продаж, судя по всему, продолжится. Этому будет способствовать, прежде всего, сохраняющийся дефицит, который из-за летних отпусков на российских автозаводах только обострится. В то же время постепенно сходит на нет отложенный спрос, сформировавшийся за время дефицита на авторынке, чему в немалой степени способствует непрекращающийся рост цен.

По словам Дениса Мигаля, за 2021 год стоимость автомобилей выросла в среднем на 15-26% в зависимости от класса и комплектации, однако во втором полугодии, скорее всего, спрос на новые машины снизится и, соответственно, ценники не будут увеличиваться столь сильно.

В свою очередь, операционный директор АГ "Авилон" Алексей Гуляев отмечает, что на фоне регулярного роста цен и дефицита в отрасли у клиентов сложилось желание приобрести автомобиль до очередного повышения, что, вполне вероятно, вновь еще случится до конца года: под влиянием колебания курса валюты, инфляции и смены модельного года цены на автомобили в зависимости от бренда и комплектации еще могут вырасти в диапазоне 2-4%.

"Объемы поставок по большинству марок значительно сокращены, а на складах дилеров количество свободных автомобилей ограничено. При благоприятных условиях мы могли бы реализовать гораздо больше автомобилей. Когда ситуация нормализуется, сказать трудно, но по прогнозам, изменения начнут происходить только к концу года", - резюмирует эксперт.