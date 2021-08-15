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15.08.2021 15:38
Рубрика: Экономика

Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года

Текст: Евгения Думанская

Во втором квартале ВВП России вырос на 10,3% по данным Росстата, и похожую динамику дают опрошенные Bloomberg экономисты: их медианная оценка составила 10%.

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Как отмечается, это гораздо выше прогнозов - российская экономика восстанавливается более высокими темпами, чем ожидали специалисты, повторяя динамику других развивающихся рынков. При этом рост экономики после прошлогоднего локдауна, по оценкам экспертов, идет с самыми высокими темпами за последние 20 лет, опережая допандемийный уровень.

Агентство Morgan Stanley на фоне данных за второй квартал, оценив их как "неожиданно позитивные", повысило прогноз по ВВП России в этом году до 4,6%, а в 2022 - до 3,2%.

По мнению одного из опрошенных специалистов Скотта Джонсона, рост, возможно, уже достиг пика и положительные эффекты после снятия ограничений сходят на нет. Он считает, что в третьем квартале рост продолжится, но его темпы снизятся.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что рост ВВП РФ в I полугодии составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве отметили, что восстановление экономики продлится еще какое-то время, но уже есть первые признаки завершения этого процесса.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития Росстат

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