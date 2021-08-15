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15.08.2021 18:22
Рубрика: В мире

Эксперт рассказал, как будет выглядеть Афганистан при талибах

Текст: Константин Волков
В настоящий момент талибы остановили свои военные отряды на границах Кабула. Тем временем в Кабул прилетел мулла Абдул Гани Барадар, представитель Верховного командования движения "Талибан" (движение запрещено в РФ - "РГ"). Он прибыл под гарантии президента и премьер-министра Афгнистана Ашрафа Гани и Абдуллы Абдуллы, а также - спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада. И, судя по всему, это была инициатива именно американского дипломата. Об этом рассказал "РГ" специалист по Афганистану и Центральной Азии, профессор факультета международных отношений СПбГУ Александр Князев.
Фото: AP Photo/Rahmat Gul Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Он отметил, что Абдул Барадар - один из лидеров политического крыла "Талибана", что-то вроде первого заместителя по политическим вопросам, который был главным переговорщиком на многих встречах талибов, в Москве, Дохе, Пекине, Тегеране, Ташкенте, Ашхабаде. Также он считается у талибов одним из интеллектуалов.

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Вместе с Барадаром прибыл профессор Ближневосточного и южноазиатского центра стратегических исследований (NESA) при Национальном университете обороны в Вашингтоне Али Ахмад Джалали, который будет руководить временным правительством Афганистана. Джалали 80 лет, он был журналистом радиостанции "Голос Америки", послом Афганистана в Германии, министром внутренних дел Афганистана.

По словам Князева, примерно в течение недели будет осуществляться мирная передача власти под контроль "Талибана". Армия и полиция на переходный период сохранят свои функции. Талибы гарантируют всем чиновникам и военным администрации Гани амнистию, а дипмиссиям иностранных государств - безопасность.

"Схема примирения предполагает, что сейчас на срок шесть месяцев создается временная администрация, а за это время будет подготовлена новая конституция", - отметил эксперт.

Фото: Pete Marovich-Pool/Getty Images
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Переговоры в Кабуле проходят под охраной американских военных, прибывших в Кабул в последние дни для охраны посольства США.

По словам Князева, некоторые посольства заявили о срочной эвакуации из Афганистана, но, вероятно, это продолжение розыгрыша все той же карты демонизации "Талибана".

"Двое самых крупных лидеров сопротивления талибам, лидер афганских таджиков Атто Мухаммад Нур и лидер афганских узбеков Рашид Дустум примерно с 80 людьми находятся в Узбекистане. Может быть, Атто Мухаммад и вернется на родину при условии гарантии безопасности, но Дустум - вряд ли. К нему у талибов есть сильная неприязнь, особенно после того, как в 2002 году он жестоко расправился с пленными талибами - запер их в железных коробках и оставил на солнце", - считает Князев.

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При этом, по его словам, основная масса бойцов, противостоявших талибам в провинции Балх, сдалась. Хазарейцы и исмаилиты, так же, как узбеки и таджики относящиеся к нацменьшинствам и противникам "Талибана", возможно, останутся невредимы благодаря поддержке Ирана, с которым талибы не хотят ссориться.

"Надо отметить, что талибы ведут себя в настоящее время очень цивилизованно, - подчеркнул Князев. - Но при этом поведение на местах сильно зависит от личности конкретного командира. Кто-то считает, что "Талибан" должен стать легальной политической силой на международной арене, а кто-то - за введение всех норм шариата, или, еще хуже, недавно спустился с гор и вообще плохо представляет, как можно вести себя иначе, чем с позиции силы. При этом у руководства "Талибана" нет возможности сразу ввести единые стандарты поведения для всех своих бойцов, поэтому возможны различные инциденты".

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По мнению эксперта, говорить о международных отношениях "Талибана" пока рановато, ведь пока что правительство только начинает формироваться. Плюс потом правительство будет наверняка меняться - кто-то не справится в силу нехватки опыта, например.

Что касается отношений с США, то Али Ахмад Джалали - абсолютно американская персона. Сегодня Джалали - не самая худшая кандидатура на пост главы переходного правительства. Он из старой пуштунской аристократии, его семья была когда-то близка к королю Афганистана Захир-шаху, и талибы его уважают.

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Иран будет работать с "Талибаном", но, видимо, при условии безопасности и отсутствия дискриминации в отношении афганских шиитов. Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, скорее всего, будут работать с новыми властями, несмотря на резкие заявления Таджикистана в отношении талибов некоторое время назад. А талибам важно будет сохранить поставки электроэнергии, ГСМ, продовольствия из соседних стран, восстановить работу железной дороги, соединяющей Афганистан и Узбекистан.

Надо отметить, что речь не идет о полной смене людей на всех уровнях в Афганистане. Почти все работники, скорее всего, останутся на своих местах, потому что кто-то должен обеспечивать функционирование государства.

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Если же говорить о поведении "Талибана" в плане введения шариатских норм, то на первых порах они, полагаю, вынуждены будут пойти на светские уступки, сохранить, например, обучение в школах для девочек. Но и международное сообщество должно будет пойти на какие-то уступки, например, согласиться с тем, что афганские женщины станут носить чадру. Но это зависит от положений новой конституции".

Сайт "РГ" ведёт хронику событий в Афганистане.

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