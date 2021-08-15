Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" родила ребенка

Актриса Елизавета Арзамасова, получившая известность благодаря сериалу "Папины дочки", родила ребенка. Об этом знаковом событии Арзамасова сообщила на своей странице в Instagram.

Для 26-летней актрисы это первый ребенок. А вот у ее мужа, 47-летнего фигуриста Ильи Авербуха, уже есть сын от первого брака.

Пара поженилась в прошлом году. А в апреле Арзамасова опубликовала видео на своей странице в соцсетях, где рассказала об интересном положении.

В беременность актриса вела активную жизнь: участвовала в фестивалях, фотосессиях для журналов, а также работала в фонде помощи пожилым.