Елизавета Арзамасова ждет ребенка от Ильи Авербуха

Российская актриса, звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова и ее супруг, бывший фигурист, актер и продюсер ледовых шоу Илья Авербух станут родителями. Об этом Лиза сама рассказала через Instagram.

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели", - подписала небольшой ролик актриса, порекомендовав пользователям беречь друг друга. Комментаторы на это тепло поздравляют пару.

Для 26-летней Елизаветы малыш станет первенцем, у 47-летнего Авербуха есть сын Мартин - от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой, с которой артист расстался в 2007-м. После развода родителей Мартин проживает с отцом.

Ранее стало известно, что звезда "Игры престолов" Натали Дормер на карантине забеременела и в 39 лет родила дочь.