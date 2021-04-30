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Елизавета Арзамасова ждет ребенка от Ильи Авербуха

Новости
    30.04.2021, 12:43
Текст:   Олег Усков

Российская актриса, звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова и ее супруг, бывший фигурист, актер и продюсер ледовых шоу Илья Авербух станут родителями. Об этом Лиза сама рассказала через Instagram.

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели", - подписала небольшой ролик актриса, порекомендовав пользователям беречь друг друга. Комментаторы на это тепло поздравляют пару.

Для 26-летней Елизаветы малыш станет первенцем, у 47-летнего Авербуха есть сын Мартин - от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой, с которой артист расстался в 2007-м. После развода родителей Мартин проживает с отцом.

Ранее стало известно, что звезда "Игры престолов" Натали Дормер на карантине забеременела и в 39 лет родила дочь.

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