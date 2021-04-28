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"Маргери Тирелл" из "Игры престолов" впервые стала мамой

Новости
    28.04.2021, 14:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Распрекрасная британская актриса Натали Дормер в 39 лет впервые стала мамой.

Фото: EPA/ TANNEN MAURY
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О чем сама рассказала на подкасте своей подруги That's After Life, передает ET. Отец новорожденной - спутник Дормер Дэвид Оакс.

Как уточнила артистка, родила она еще в январе. Сочтя, что "лучшее, чем можно заняться на карантине, - это забеременеть и родить". Чтоб лет через тридцать ее дочь "зависала в каком-нибудь баре и говорила: "Я дитя COVID", - шутит мамаша.

При этом Натали отметила, что так как длительные съемки в ее теперешнем положении несколько затруднительны, она подумывает вернуться в театр. Где, кстати, пара и познакомилась - в 2019-м во время работы над постановкой "Венеры в мехах" Леопольда фон Захера-Мазоха.

Помимо "Игры престолов", мы знаем Натали по ролям в "Тюдорах" (Анна Болейн), "Элементарно" (Джейми Мориарти, она же - Ирэн Адлер), сериальной адаптации "Пикника у Висячей скалы" и провалившегося спин-оффа "Страшных сказок" (собственно, Дормер была единственным оправданием существования этого шоу).

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