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Видео: 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж на 47-летнего Авербуха

Наше кино
    20.12.2020, 18:53
Текст:   Олег Усков

Роман 25-летней звезды "Папиных дочек" Елизаветы Арзамасовой и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха, которому только что исполнилось 47 лет, достиг финиша - сегодня пара официально зарегистрировала свои отношения.

Фото: youtube.com/ Телеканал ТНТ
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При этом, как обращает внимание KP.RU, в самый ответственный момент - перед тем как ответить "Да!", невеста от счастья уронила слезу.

Видео со скромного торжества было размещено в Instagram Лизы с подписью "Маршрут построен".

Отмечено, что церемония прошла без пышностей - на свадьбе артистов были лишь самые близкие, отметили все в узком кругу.

Фото: предоставлено Продюсерским центром "ВГИК-Дебют"
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Ранее Лиза рассказала о своей карьере.

Елизавета Арзамасова родилась в 1995 году в Москве. На экранах - с нулевых: "Адвокат", "Всадник по имени Смерть", "Место под солнцем".

Наиболее известна по роли роли вундеркинда Галины Васнецовой в сериале "Папины дочки", выходившем на СТС в 2007-2013 годах.

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