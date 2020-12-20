Видео: 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж на 47-летнего Авербуха

Роман 25-летней звезды "Папиных дочек" Елизаветы Арзамасовой и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха, которому только что исполнилось 47 лет, достиг финиша - сегодня пара официально зарегистрировала свои отношения.

При этом, как обращает внимание KP.RU, в самый ответственный момент - перед тем как ответить "Да!", невеста от счастья уронила слезу.

Видео со скромного торжества было размещено в Instagram Лизы с подписью "Маршрут построен".

Отмечено, что церемония прошла без пышностей - на свадьбе артистов были лишь самые близкие, отметили все в узком кругу.

Ранее Лиза рассказала о своей карьере.

Елизавета Арзамасова родилась в 1995 году в Москве. На экранах - с нулевых: "Адвокат", "Всадник по имени Смерть", "Место под солнцем".

Наиболее известна по роли роли вундеркинда Галины Васнецовой в сериале "Папины дочки", выходившем на СТС в 2007-2013 годах.