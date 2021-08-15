Блинкен сообщил о переносе посольства США в аэропорт Кабула

Персонал американского посольства в Афганистане экстренно покидает Кабул, где ведет наступление движение "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое). Сейчас сотрудники дипмиссии переместились в здание кабульского аэропорта. Эту информацию официально подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC.

"Персонал посольства уезжает и отправляется в аэропорт Кабула", - заявил Блинкен, комментирующий оперативную обстановку в Афганистане.

Ранее источник Reuters признал, что американцы действительно готовятся частично эвакуировать своих сотрудников, однако из этой утечки не следовало, что эвакуация произойдет так стремительно. После вывода основного военного контингента США и их союзников из Афганистана талибы развернули стремительное и масштабное наступление в разных частях страны. Утром в воскресенье они начали захват столицы республики "по всем направлениям".