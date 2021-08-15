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15.08.2021 16:05
Рубрика: Легковые авто

Как понять, что ваш автомобиль пора продавать

Текст: Борис Захаров
Как определить правильный момент для продажи вашего автомобиля? Для максимального комфорта, безопасности и из соображений банальной выгоды это следует сделать, обращая внимание на ряд признаков, которые уточняются в этом материале "РГ".
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вопрос о том, когда пришло время продавать ваш автомобиль, на самом деле риторический. Ведь кто-то по накатанной схеме меняет личный транспорт каждый год или, что чаще, каждые два-три года, дожидаясь истечения гарантийного срока и стремясь получить максимальную выгоду при перепродаже. А кто-то эксплуатирует автомобиль десяток, а то и два десятка лет, тщательно следя за его техническим состояния, проводя ремонт и сервисное обслуживание в превентивном порядке.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Но признаки, указывающие, на то, что пришло время поменять "железного" коня, существуют, и имеет смысл обращать на эти сигналы серьезное внимание. Прежде всего, ориентиром должно стать увеличение числа поломок крупных узлов и деталей - элементов подвески, рулевого управления, трансмиссии и силового агрегата.

Проблемы с мотором - существенный, если не главный повод бить тревогу и принимать контрмеры. Вас должно насторожить то, что у двигателя заметно уменьшилась мощность или резко увеличился расход топлива и масла, а также изменился цвет выхлопных газов. При этом следует соглашаться даже на значительную скидку покупателям, поскольку капитальный ремонт двигателя нередко может обойтись едва ли не в половину стоимости автомобиля.

Ремонт коробки передач или топливного насоса высокого давления (ТНВД) дизельного мотора может обойтись в сотни тысяч рублей. А о надвигающихся проблемах коробки передач вне зависимости от типа трансмиссии оповестят толчки при переключении передач, проблемы с включением передач, подтеки масла и снижение мощности автомобиля.

Во всех случаях уточнить диагноз поможет тотальная диагностика вашего автомобиля на сервисе. Там вам сообщат реальное состояние ключевых технических элементов и даже дадут прогноз, когда и каких технических проблем следует ожидать в обозримом будущем.

Учитывать следует и характер эксплуатации автомобиля. К примеру, если машина используется по преимуществу на разбитых дорогах, ресурс подвески может быть уменьшен вдвое и даже втрое.

В последнем случае владелец оказывается в ситуации выбора - заменить отходившее свое элементы (чаще всего это амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки, стойки стабилизатора, пружины) или быстренько перепродать внешне "свежую" машину. В любом случае, если вы начали слышать доносящиеся из-под днища стуки, скрипы и скрежет, а также заметили ухудшение управляемости, это повод для принятия незамедлительных мер, будь то ремонт или продажа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Еще одним верным признаком начинающихся проблем являются "рыжики" на кузове. Именно первые следы ржавчины должны стать сигналом либо к продаже автомобиля, либо к принятию серьезных мер по предотвращению начавшей коррозии. Ведь, как известно, бороться с начавшимся процессом ржавления кузова крайне сложно, даже если устранить очаги коррозии квалифицированным кузовным ремонтом. Не исключено, что буквально через полгода и даже ранее следы ржавчины вновь появятся.

А бывает и так, что машина буквально начинает сыпаться даже при еще не самом серьезном пробеге. Речь может идти о целой серии не слишком серьезных, но регулярных поломок. Скажем, вы меняете масляную помпу, но после этого появляются проблемы в работе системы охлаждения, затем начинают некорректно работать различные датчики и так далее. В этом случае следует признать, что, возможно, вам досталась проблемная машина, и имеет смысл ее продать.

Наконец, что совершенно понятно, задуматься о продаже автомобиля стоит в ряде случаев после ДТП. Если авария была серьезной, достаточно сложно восстановить исходную геометрию. Между тем, скажем, поврежденный в аварии лонжерон после ремонта может ускорить износ шин, а также ухудшить курсовую устойчивость, вплоть до того, что автомобиль начнет уводить в сторону при прямолинейном движении. Иными словами, машина после аварии утрачивает былую безопасность. Вывод очевиден - продать за любые деньги, не скрывая факт ДТП.