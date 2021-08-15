Как понять, что ваш автомобиль пора продавать

Как определить правильный момент для продажи вашего автомобиля? Для максимального комфорта, безопасности и из соображений банальной выгоды это следует сделать, обращая внимание на ряд признаков, которые уточняются в этом материале "РГ".

Вопрос о том, когда пришло время продавать ваш автомобиль, на самом деле риторический. Ведь кто-то по накатанной схеме меняет личный транспорт каждый год или, что чаще, каждые два-три года, дожидаясь истечения гарантийного срока и стремясь получить максимальную выгоду при перепродаже. А кто-то эксплуатирует автомобиль десяток, а то и два десятка лет, тщательно следя за его техническим состояния, проводя ремонт и сервисное обслуживание в превентивном порядке.

Но признаки, указывающие, на то, что пришло время поменять "железного" коня, существуют, и имеет смысл обращать на эти сигналы серьезное внимание. Прежде всего, ориентиром должно стать увеличение числа поломок крупных узлов и деталей - элементов подвески, рулевого управления, трансмиссии и силового агрегата.

Проблемы с мотором - существенный, если не главный повод бить тревогу и принимать контрмеры. Вас должно насторожить то, что у двигателя заметно уменьшилась мощность или резко увеличился расход топлива и масла, а также изменился цвет выхлопных газов. При этом следует соглашаться даже на значительную скидку покупателям, поскольку капитальный ремонт двигателя нередко может обойтись едва ли не в половину стоимости автомобиля.

Ремонт коробки передач или топливного насоса высокого давления (ТНВД) дизельного мотора может обойтись в сотни тысяч рублей. А о надвигающихся проблемах коробки передач вне зависимости от типа трансмиссии оповестят толчки при переключении передач, проблемы с включением передач, подтеки масла и снижение мощности автомобиля.

Во всех случаях уточнить диагноз поможет тотальная диагностика вашего автомобиля на сервисе. Там вам сообщат реальное состояние ключевых технических элементов и даже дадут прогноз, когда и каких технических проблем следует ожидать в обозримом будущем.

Учитывать следует и характер эксплуатации автомобиля. К примеру, если машина используется по преимуществу на разбитых дорогах, ресурс подвески может быть уменьшен вдвое и даже втрое.

В последнем случае владелец оказывается в ситуации выбора - заменить отходившее свое элементы (чаще всего это амортизаторы, шаровые опоры, сайлентблоки, стойки стабилизатора, пружины) или быстренько перепродать внешне "свежую" машину. В любом случае, если вы начали слышать доносящиеся из-под днища стуки, скрипы и скрежет, а также заметили ухудшение управляемости, это повод для принятия незамедлительных мер, будь то ремонт или продажа.

Еще одним верным признаком начинающихся проблем являются "рыжики" на кузове. Именно первые следы ржавчины должны стать сигналом либо к продаже автомобиля, либо к принятию серьезных мер по предотвращению начавшей коррозии. Ведь, как известно, бороться с начавшимся процессом ржавления кузова крайне сложно, даже если устранить очаги коррозии квалифицированным кузовным ремонтом. Не исключено, что буквально через полгода и даже ранее следы ржавчины вновь появятся.

А бывает и так, что машина буквально начинает сыпаться даже при еще не самом серьезном пробеге. Речь может идти о целой серии не слишком серьезных, но регулярных поломок. Скажем, вы меняете масляную помпу, но после этого появляются проблемы в работе системы охлаждения, затем начинают некорректно работать различные датчики и так далее. В этом случае следует признать, что, возможно, вам досталась проблемная машина, и имеет смысл ее продать.

Наконец, что совершенно понятно, задуматься о продаже автомобиля стоит в ряде случаев после ДТП. Если авария была серьезной, достаточно сложно восстановить исходную геометрию. Между тем, скажем, поврежденный в аварии лонжерон после ремонта может ускорить износ шин, а также ухудшить курсовую устойчивость, вплоть до того, что автомобиль начнет уводить в сторону при прямолинейном движении. Иными словами, машина после аварии утрачивает былую безопасность. Вывод очевиден - продать за любые деньги, не скрывая факт ДТП.