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15.08.2021 18:27
Рубрика: Экономика

Крупнейшая в мире нефтяная компания вложилась в солнечную электростанцию

Текст: Евгения Думанская

Крупнейшая нефтяная компания в мире Saudi Aramco стала акционером проекта по строительству солнечной электростанции мощностью до 1,5 ГВт в Судаире. Об этом говорится в сообщении энергетической компании ACWA Power.

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Электростанция Sudair Solar является частью программы Саудовской Аравии по развитию возобновляемой энергии, о ее строительстве власти объявили в апреле 2021 года. Ожидается, что первая фаза проекта будет завершена во второй половине 2022 года и станция начнет подачу энергии.

Стоимость проекта оценивается примерно в миллиард долларов, Sudair Solar станет одной из крупнейших одноконтрактных солнечных фотоэлектрических электростанций в мире, и самым масштабным подобным проектом в Саудовской Аравии. Она обеспечит энергией 185 тысяч домов по очень низким тарифам, а также позволит сократить выбросы в атмосферу на 2,9 миллиона тонн в год.

Saudi Aramco впервые вложилась в проект, связанный с возобновляемой энергией. Компания является мировым лидером по запасам и добыче нефти, а также основным источником дохода бюджета Саудовской Аравии. Saudi Aramco будет владеть 30% в Sudair Solar, по 35% получат Государственный инвестиционный фонд (PIF) по возобновляемым источникам энергии и ACWA Power, которая, в свою очередь на 50% контролируется фондом.

Фото: РИА Новости
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Саудовская Аравия начала разработку проекта в рамках принятой программы по энергоэффективности G20, а строительство солнечной электростанции, как говорится в сообщении, является доказательством постоянных усилий Королевства по сокращению выбросов в энергетическом секторе.

Декарбонизация является трендом последних лет в связи с климатической повесткой. Государства по всему миру сокращают выбросы и развивают возобновляемые источники энергии. Амбициозные планы на этот счет у Европы - планируется  сократить выбросы на 55% по сравнению с 1990 годом уже к 2030-м годам, что, как считают некоторые эксперты, стало одной из причин взлета цен на электроэнергию этим летом . Россия тоже идет по пути развития "зеленой" энергетики.

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