Кубинские медики пришли на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити

"Наши врачи оказывают помощь раненым, в том числе и вне пострадавших больниц", - написал в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес, также выразив соболезнования народу Гаити и особенно семьям погибших.

В частности, кубинские врачи, которые постоянно находятся в Гаити, оказывают помощь жителям города Жереми в департаменте Гранд-Анс, расположенном на западе страны. На распространенных Центром международной прессы МИД Кубы фотографиях можно увидеть кубинских врачей, оказывающих первую помощь раненым прямо на улицах пострадавшего от землетрясения города.

Напомним, что мощное землетрясение магнитудой 7,2 по шкале Рихтера произошло в Гаити утром 14 августа. Эпицентр находился на глубине 10 километров в коммуне Ле-Ке, население которой составляет около 125 тысяч человек.

По предварительным данным управления гражданской защиты Гаити, жертвами землетрясения уже стали 304 человека, известно о 1,8 тысячи пострадавших. Однако число погибших и раненых может увеличиться по мере разбора завалов. Власти республики на месяц ввели чрезвычайное положение.