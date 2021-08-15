Новости

Маск заявил о возможности высадки астронавтов на Луну до 2024 года 06:03
За сутки в Якутии ликвидировали 10 лесных пожаров из 166 05:58
На Камчатке возобновлены поисковые работы на Курильском озере 05:46
Трамп заявил о беззащитности посольства США в Афганистане 05:24
Кубинские медики пришли на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити 05:15
Ущерб от первой волны паводка в Приамурье составил 3,2 миллиарда рублей 04:57
Не менее 20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане 04:40
Представительница Кузбасса победила в конкурсе "Миссис Россия - 2021" 04:04
Врач: Нужно петь народные песни для восстановления легких после COVID-19 03:56
В результате наводнений в Турции погибли 58 человек 03:21
Байден: США развернут 5 тысяч военных для эвакуации дипломатов из Афганистана 02:56
Муниципальные округа смогут наследовать имущество одиноких людей 02:19
В Гидрометцентре спрогнозировали сентябрь с минусовыми температурами 02:08
В Гаити число жертв землетрясения увеличилось до 304 01:56
В Израиле открылись пункты ночной вакцинации от COVID-19 01:46
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку 01:38
Елизавета Арзамасова из "Папиных дочек" родила ребенка 00:37
Израиль отозвал посла из Польши из-за подписанного закона о реституции 00:30
Байден поручил Блинкену добиться политического урегулирования в Афганистане 00:15
Вильфанд объяснил, почему топит курорты российского юга 14.08.2021
Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 227 14.08.2021
Свыше миллиона японцев эвакуировались из-за проливных дождей 14.08.2021
Траты россиян на услуги связи и интернет в 2021 году выросли 14.08.2021
Биткоин впервые с мая поднялся выше 48 тысяч долларов 14.08.2021
Количество пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 26 14.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 05:15
Рубрика: В мире

Кубинские медики пришли на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Кубинские медики пришли на помощь пострадавшим от землетрясения в Гаити, где в результате чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере 304 человека, а число раненых исчисляется тысячами.
Фото: Министерство иностранных дел Кубы Фото: Министерство иностранных дел Кубы
Фото: Министерство иностранных дел Кубы

"Наши врачи оказывают помощь раненым, в том числе и вне пострадавших больниц", - написал в Twitter глава МИД Кубы Бруно Родригес, также выразив соболезнования народу Гаити и особенно семьям погибших.

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
На Кубе зафиксирована рекордная суточная смертность от COVID-19

В частности, кубинские врачи, которые постоянно находятся в Гаити, оказывают помощь жителям города Жереми в департаменте Гранд-Анс, расположенном на западе страны. На распространенных Центром международной прессы МИД Кубы фотографиях можно увидеть кубинских врачей, оказывающих первую помощь раненым прямо на улицах пострадавшего от землетрясения города.

Напомним, что мощное землетрясение магнитудой 7,2 по шкале Рихтера произошло в Гаити утром 14 августа. Эпицентр находился на глубине 10 километров в коммуне Ле-Ке, население которой составляет около 125 тысяч человек.

По предварительным данным управления гражданской защиты Гаити, жертвами землетрясения уже стали 304 человека, известно о 1,8 тысячи пострадавших. Однако число погибших и раненых может увеличиться по мере разбора завалов. Власти республики на месяц ввели чрезвычайное положение.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире Северная и Центральная Америка Гаити

Главное сегодня

Не менее 20 человек погибли при взрыве танкера в Ливане
Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку
Захарова уточнила порядок выдачи визы журналистке BBC
Траты россиян на услуги связи и интернет в 2021 году выросли
Вильфанд объяснил, почему топит курорты российского юга
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана