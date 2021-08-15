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15.08.2021 18:06
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва находится в контакте с США по Афганистану

Текст: Марина Алешина

На Смоленской площади находятся в контакте с Соединенными Штатами по ситуации в Афганистане. Это агентству РИА Новости подтвердил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор 2-го департамента Азии российского МИД Замир Кабулов.

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Дипломат рассказал, что поддерживает связь со своим американским коллегой Залмаем Халилзадом и как раз недавно разговаривал с ним по телефону​​​. Господин Халилзад находится с сейчас в Катаре и оттуда следит за развитием событий. Что касается нашей позиции, то она пока также остается наблюдательной. "Мы потом определимся с дальнейшими действиями", - подчеркнул Кабулов.

Дипломат уточнил, что Россия готова работать с переходным правительством Афганистана, когда оно будет сформировано, - тем более что Москва всегда поддерживала эту идею. Он также прокомментировал вопрос о том, готова ли Москва в будущем признать талибов (движение запрещено в РФ) в качестве законной власти в Афганистане, если ее транзит произойдет мирно.

"Нет, мы пока не признали, но всему своё время, поживем - увидим", - дипломатично заключил спецпредставитель РФ.

Сайт "РГ" ведёт хронику событий в Афганистане.

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