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15.08.2021 16:35
Рубрика: В мире

НАТО пока сохранило представительство в Афганистане

Текст: Юрий Когалов

Сотрудники представительства НАТО в Афганистане пока продолжают свою работу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: AFP
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"Безопасность наших сотрудников крайне важна, и мы продолжаем приспосабливаться по мере необходимости. Мы поддерживаем усилия Афганистана по поиску политического решения конфликта, которое в настоящий момент необходимо как никогда", - заявил представитель Североатлантического альянса.

Тем временем посольства ряда стран-членов НАТО, в том числе США, Германии, Чехии, приняли решение об эвакуации своих дипломатов, а также ряда афганцев, работавших в дипмиссиях.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после объявления США об окончании вооруженной операции в стране. Запрещенное в России движение Талибан развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа установило контроль над всей территорией Афганистана. Кабул окружен, ведутся переговоры о его мирной сдаче.

Сайт "РГ" ведёт хронику событий в Афганистане.

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