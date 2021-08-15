Неожиданные причины появления задиров в цилиндрах мотора

Нередко на сервисе еще относительно новым автомобилям ставят неутешительный диагноз - задиры на стенках цилиндров. "РГ" разобралась в наиболее частых причинах проявления такой неисправности.

Так называемые задиры - это характерные повреждения поверхностей трущихся деталей силового агрегата, прежде всего - стенок цилиндров, которые находятся в непосредственном контакте с поршнями.

В последние годы такие вертикальные царапины стали, увы, массовым явлением, что связано со стремлением автопроизводителей снизить вес и уменьшить литраж моторов для повышения экономичности. В частности, малолитражные и турбированные моторы, сконструированные в соответствии с трендом "даунсайзинга", в большей степени подвержены перегреву. Да и в целом у современных силовых агрегатов сегодня максимально уменьшены монтажные зазоры, в результате защитный слой лубриканта между трущимися деталями получается более тонким, чем в моторах машин, выпущенных до "миллениума". Результат все тот же - образование задиров.

Какие автомобиля находятся в группе риска? К примеру, те, которые эксплуатируются в экстремально холодном климате. Ведь именно на холоде особенно быстро дубеют резиновые прокладки различных узлов и механизмов, управляемых вакуумом. В результате герметичность системы нарушается, и во впускной тракт начинает подсасывать песок, действующий на стенки цилиндров как абразив.

Еще одни кандидаты на досрочный капремонт силового агрегата - автомобили, которые эксплуатируют на бездорожье и разбитых дорогах. В таком случае от вибраций нередко ослабляются, перетираются или слетают хомуты на патрубке, который идет, к примеру, от воздушного фильтра к дроссельной заслонке. В результате опять-таки открывается доступ в мотор грязи и пыли.

Но даже чаще задиры на поршнях и цилиндрах появляются при ухудшении условий смазки или охлаждения мотора.

Так происходит, к примеру, при постоянных холодных пусках силового агрегата в суровый мороз. Особенно когда моторное масло оказывается недостаточно текучим, на поверхности цилиндра образуется слишком тонкая масляная пленка с фрагментарными разрывами в маске лубриканта. В этих местах трущиеся детали начинают буквально работать "насухую". По мере выработки металла с трущихся элементов амплитуда движения поршня увеличивается, и на этом этапе владелец уже может различить стуки в подкапотном пространстве, а также ощутить повышенный расход масла.

Что касается охлаждения, важной профилактической мерой против задиров будет досрочная замена антифриза, равно как чистка радиаторов охлаждения особенно на не "молодых" машинах. Обычно бывает достаточно промыть радиаторы водой с несильным напором, чтобы удалить грязь, пух и насекомых, скопившихся в сотах. Однако в запущенных случаях такой мойки бывает недостаточно, и радиаторы приходится демонтировать, промывать и прочищать, чтобы исключить риск перегрева силового агрегата.

Серьезно вредят моторам своих машин также и любители езды с "огоньком". Представим себе, что происходит внутри силового агрегата, который постоянно от души "крутят", к примеру, на резком старте со светофора. Когда двигатель работает на холостых оборотах (как и происходит во время остановки на светофоре) масляный насос не обеспечивает достаточное давление. Соответственно, смазки на стенках цилиндра не вполне достаточно. Когда же водитель утапливает педаль газа в полу, силовой агрегат начинает работать с повышенной нагрузкой, а масла на стенках цилиндра между тем - все еще в дефиците. Отсюда - повышенный износ.

Кроме того, как известно, владельцам в особенности не новых автомобилей следует внимательно следить за состоянием каталитического нейтрализатора, который можно повредить, скажем, при использовании некачественного топлива, или в следствие неосторожной езды по пересеченной местности. При повреждении этого узла, отвечающего за очищение выхлопа, керамическая крошка его рассыпавшейся или деформировавшейся начинки может попасть в цилиндры со всеми вытекающими последствиями.

Наконец, помните о том, что за сервисменами, обслуживающими ваш автомобиль, нередко нужен глаз да глаз. Ведь если, скажем, не протереть свечные колодцы при замене свечей зажигания, при выкручивании последних грязь и песок легко могут попасть в цилиндры и выступить в качестве абразива. Также следует убедиться, что на ТО вам установили новый и качественный воздушный фильтр. Ведь не секрет, что резиновый уплотнитель дешевого фильтра не плотно прилегает к краям пластикового корпуса, в результате в систему впуска может попасть грязь и пыль.