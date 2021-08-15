Новый стандарт безопасного дорожного движения сохранит жизни людей

В России готовится новый стандарт дорожного движения, который будет предусматривать требования для безопасного движения по ним автомобилей и пешеходов. Об этом заявили на прошедшем в "Российской газете" "круглом столе" в формате режима видеоконференции представители различных ведомств.

Ситуацию с аварийностью на дорогах обрисовал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин. По его словам, зимние месяцы характеризуются меньшим уровнем аварийности и смертности от ДТП. Далее уже с марта, апреля, июня кривая начинает расти, количество смертей увеличивается. Пиковым месяцем традиционно становятся сентябрь - октябрь, где-то на переходном периоде. И потом количество погибших по всем прогнозам должно уменьшаться.

Но во многом это зависит от поведения участников движения. А также от погодных условий. И главная задача выработать те механизмы, которые бы позволили минимизировать эти всплески аварийности и максимально сократить возможное количество погибших в ДТП.

Сейчас многие граждане возвращаются к местам постоянного жительства. Причем делают они это совместно с детьми, перевозя их в автомобилях. Большое количество детей оказывается на улицах городов, совершенно в разных ипостасях. И в качестве пешеходов, и в качестве водителей велосипедов. Все это представляет огромнейшие риски.

Он также отметил, что если брать аналогичный период прошлого года, то ситуация кажется вполне благоприятной. Количество происшествий и погибших в них на 10 процентов меньше аналогичного периода прошлого года.

Статистика показывает практически двукратное и даже более падение количества смертельных аварий на скоростных дорогах

- Но я бы не стал здесь обольщаться, - подчеркнул Олег Понарьин. - Мы в настоящее время в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" и нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" несколько по-иному подходим к прогнозу и оценке дорожно-транспортной ситуации. И вот по той кривой графика предполагаемого смертности в ДТП я вижу, что мы идем чуть выше "плановых" показателей. Поэтому определенное беспокойство у нас вызывает ситуация с количеством ДТП и погибших в них. И основная проблема на текущий момент лежит в увеличении количества столкновений, связанных с попутными столкновениями и наезды на стоящие транспортные средства. А также чрезвычайно увеличившееся количество ДТП и тяжесть их последствий, связанных с перевозкой детей. Вот эти две основные категории сегодня представляют наибольшую проблему.

Ситуацию на скоростных дорогах обрисовал заместитель председателя правления по эксплуатации Государственной компании "Автодор" Геннадий Жилин. Кстати, именно скоростные дороги в России наиболее безопасные. Правда, пока их не так много - около 3,8 тысячи километров, из которых более половины - а это почти 2 тысячи - платные. По его словам, в 2021 зафиксировано 927 ДТП на дорогах госкомпании. В них погибло 212 человек. А в 2019 году было 1051 ДТП и 230 погибших. То есть положительная динамика наблюдается.

В чем основные причины? Банальное столкновение, это 54 процента. Наезд на препятствие - 16 процентов. Наезд на стоящие транспортные средства. Остальные же доли, не более 10 процентов, это такие как столкновение, наезды на препятствие, наезд на пешеходов, опрокидывание.

- Ни для кого не секрет, что огромное количество ДТП происходит по невнимательности наших водителей, - констатирует Геннадий Жилин. - У нас есть фотографии: едет фура, у водителя ноги на руле. Смотрит телевизор. Ну, понятно, результаты все эти у нас достаточно нехорошие. Анализируя всю эту ситуацию, мы отмечаем, что платные участки значительно отличаются по уровню безопасности. Кроме высокого уровня их обустройства техническими средствами организации дорожного движения на данных участках действует служба аварийных комиссаров, созданная для оперативного оказания помощи. На сегодняшний день у нас 84 дорожных комиссара. Если посмотреть их функцию, то дорожный комиссар прибывает на место аварии за 15-20 минут. Его покрытие составляет 20-30 километров. Сравнивая показатели по удельному весу погибших, отмечаем, во-первых, высокий уровень безопасности на платных дорогах, он более чем в два раза выше по отношению к бесплатным.

Большинство ДТП - 85-90 процентов - происходит по вине водителей. Из-за их невнимательности. Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Курганскогой области / ТАСС

Но одними комиссарами добиться нулевой смертности невозможно. Как отмечает Геннадий Жилин, 85-90 процентов аварий происходит именно из-за несоблюдения правил нашими водителями.

- Для выработки совместных действий есть такое предложение - организовать Совет экспертов в области безопасности дорожного движения. Для рассмотрения складывающейся обстановки, с аварийностью и выработки решений, позволяющих повысить уровень безопасного дорожного движения, - добавил зампредправления госкомпании.

Его поддержал начальник отдела безопасности дорожного движения Государственной компании "Автодор" Виктор Левандовский:

- Невозможно предугадать ситуацию, когда пьяный человек пойдет через дорогу или сядет за руль в нетрезвом виде. Здесь мы и видим ту огромную роль общества, чтобы сообща, всеми нашими усилиями достичь того уровня морального сознания общества, при котором не нарушают и соблюдают. Как заставить водителей отдыхать, чтобы не нарушать тот режим труда и отдыха, который у него есть? Ну, не зря же придумали все эти нормы, что ехать надо 4 часа, час отдыхать. Все это вместе, все это в комплексе и даст положительный результат.

По словам руководителя рабочей группы Общероссийского народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петра Шкуматова, общественный совет нужен для борьбы с типовыми авариями.

- Когда мы анализируем происходящее ДТП на скоростных дорогах, мы понимаем, что с типовыми ДТП можно и нужно бороться типовыми решениями. Прежде всего с помощью технических средств по организации дорожного движения, которые, как мне кажется, блестяще помогают снизить аварийность на скоростных дорогах. Озвученная статистика практически двукратного и даже более падения количества погибших на скоростных дорогах, в общем-то, этот тезис мой подтверждает. При этом я абсолютно поддерживаю идею создания экспертного совета.

Как отметил Олег Понарьин, сама по себе идея - правильная. Он подчеркнул, что экспертный совет нужен как площадка для обсуждения, площадка для принятия решений. Но для начала он предложил определиться с функциями этого совета.

- Это экспертный совет, какого уровня? - задал вопрос замначальника Госавтоинспекции. - Это альтернатива научно-техническому совету, который у госкомпании есть? Или это совершенно иной совет, и состоящий из других участников? Какие решения может принимать этот совет? Нормативно-правовые? Нормативно-технические? Оперативные? Это тоже очень важно понять, ради чего создается эта группа.

Сложилась практика совмещения пешеходных переходов с искусственными неровностями. В городских условиях эффективны приподнятые пересечения

Я не открою тайны, в Московской области на протяжении уже многих лет под эгидой Министерства транспорта Московской области еженедельно заседает группа по рассмотрению причин и условий совершения ДТП. И, более того, имея определенные ресурсы, они поддерживают все решения, принятые на этой группе финансовыми вложениями. И, самое главное, все решения внедряются очень быстро и оперативно и дают эффект. Если мы преследуем такую цель, то экспертный совет должен также собираться, наверное, раз в неделю, и решать вопросы оперативного реагирования на ситуацию с ДТП. Если мы на самом деле будем предлагать госкомпании вносить изменения в проектную документацию, в конфигурацию элементов дороги, освещенности. Обустройство объектами социальной инфраструктуры, сервиса. Вы понимаете, что в одночасье это все равно сделать невозможно, надо будет вносить изменения и в бюджет компании, искать подрядчиков и т.д. Это задача не одного дня. Но эта задача стратегическая, и ее надо обсуждать.

На это Геннадий Жилин ответил, что в течение ближайшего времени госкомпания сформулирует свои предложения, с учетом пожеланий Госавтоинспекции, а также других участников "круглого стола" и они будут представлены.

Начальник отдела дорожной деятельности Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Роман Кильдюшкин добавил, что постоянно проводится обширный комплекс мероприятий и работ, направленных на активную и пассивную безопасность дорожного движения. Среди них - разделение встречных направлений движения, устройство пешеходных переходов в разных уровнях, применение световозвращающих элементов на дорожном покрытии и на технических средствах организации дорожного движения.

В стороне не стоит и научный институт "РОСДОРНИИ", которым сейчас прорабатывается положение национального стандарта, где будут закреплены основные мероприятия для обеспечения безопасности таких участников дорожного движения, как пешеходы.

В свою очередь начальник управления организации безопасности дорожного движения ФАУ "РОСДОРНИИ" Игорь Живописцев пояснил, что наличие современной нормативно-технической базы может вносить свой вклад в общее снижение количества ДТП до 30 процентов.

- Мы с 2020 года ведем работу по разработке нового национального стандарта. В частности, у нас уже сложилась практика применения, например, совмещения пешеходных переходов с искусственными неровностями. Во всех странах мира в городских условиях эффектно работают приподнятые, так называемые пересечения. Мы то же это оговорили. Как вы знаете, опять же, в жилых зонах в городских условиях применяется целый комплекс мер по успокоению движения. Это и различные способы применения тех или иных технических средств организации дорожного движения. Эти аспекты мы тоже отразили в документе.

Очень много различных аспектов, связанных, например, с тем же обозначением и устройством островков безопасности. Во всем мире этому уделяется большое внимание. Это как конструктив самого островка, так и его обустройство различными защитными техническими средствами организации движения, и для обозначений его границ.

Это новый документ, его разработке предшествовала большая аналитическая работа, которую мы провели, изучая различные зарубежные источники.

Генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников отметил, что уже запущен процесс модернизации программ подготовки водителей. Но он даст отсроченный эффект, хотя и решит ряд проблем на дорогах. Сейчас запущенна социальная кампания "Твой ход! Пешеход". Если эту кампанию поддержат и начнут тиражировать все участники этого "круглого стола", то она даст эффект. В частности, пешеходам на примерах будет показано, как опасно переходить скоростные дороги вне пешеходных переходов.

Напомним, что эта кампания проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".