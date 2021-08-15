Президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну

Президент Афганистана Ашраф Гани экстренно покинул страну после того, как ее столицу окружили боевики "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) - "молнию" сообщил телеканал Tolo News со ссылкой сразу на два осведомленных источника в Кабуле.

Собеседники журналистов утверждают, что вместе с Гани Исламскую республику покинули два его ближайших помощника - глава президентской администрации и советник по национальной безопасности. В какую страну они предположительно эвакуировались, не сообщается. По крайней мере, в МИД Таджикистана заявили агентству РИА Новости, что не обладают появившейся в СМИ информацией о том, будто афганский глава мог вылететь в Душанбе.

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана подтвердил, что Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Тем временем в посольстве РФ в Кабуле подтвердили "Интерфаксу", что, по данным дипломатов, Гани действительно покинул свою резиденцию. "Насколько мы знаем, он бежал из президентского дворца", - сказал агентству пресс-атташе дипмиссии Никита Ищенко.

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