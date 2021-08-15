Продажи автомобилей в мире сократились на 6,3 процента

В июле в мире было продано на 6,3% меньше легковых автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили аналитики компании LMC Automotive.

На глобальном рынке было продано 6,46 миллиона легковых автомобилей и легких коммерческих машин, причем почти половина этого объема приходятся на Китай - 1,842 миллиона авто, и США - 1,278 миллиона.

Как передает "Прайм" со ссылкой на исследование, снижение продаж связано с нехваткой электронных компонентов, которая наблюдается в последнее время и все более остро ощущается. У дилеров сокращаются запасы, и это ведет к росту цен сначала на новые, а потом и на подержанные автомобили.

Однако по итогам полугодия мировой авторынок показал рост на 22% по сравнению с январем-июлем 2020 года.

Из-за локдаунов в прошлом году многие заводы крупнейших мировых производителей временно приостанавливали работу, что привело к дефициту автомобилей у дилеров. Когда ситуация начала выправляться, в отрасли возникла новая проблема - нехватка полупроводников. Ожидается, что рынок новых авто восстановится не раньше 2022 года. Ранее эксперты рассказали, стоит ли покупать машину в текущей ситуации.