Пушков назвал "провалом" стратегию США по Ближнему и Среднему Востоку

Ситуация в Афганистане демонстрирует провал внешней стратегии США, которые 20 лет назад поставили перед собой задачу "демократизации" Ближнего и Среднего Востока. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, на фоне новостей, поступающих из Афганистана, поражают совсем недавние заявления Вашингтона о том, что победа запрещенного в России движения "Талибан" отнюдь не предопределена. Ясно, что американцам не остается ничего другого, кроме как пытаться оправдать свое поражение и стремительный уход из этой страны.

"Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии "экспорта демократии" - вот итог этого курса. События в Афганистане - очередное тому подтверждение", - заключил Пушков.

Напомним, в апреле Байден объявил о завершении операции США в Афганистане и о выводе войск. На этом фоне в республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" нарастил темпы наступления на ряде направлений.

В пятницу американские морские пехотинцы начали прибывать в Кабул, чтобы помочь эвакуировать сотрудников посольства. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, все американские батальоны будут на месте к концу выходных. Они будут поддерживать эвакуацию нескольких тысяч человек в день, как граждан США, так и Афганистана.