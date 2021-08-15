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15.08.2021 16:44
Рубрика: Общество

Жара в Москве сменится грозовыми ливнями с сильным ветром

Текст: Евгения Думанская
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Аномальная жара в Москве на следующей неделе сменится мощными грозовыми дождями, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщил Тишковец, последний летний месяц подарит Центральной России солнце и "финальный всплеск субтропического тепла". Так, начало следующей недели ознаменуется непривычно жаркой погодой - в понедельник будет 23-28 градусов, во вторник воздух прогреется до 28-33 градусов, а на юге температура может подняться до 35 градусов. По ночам будет 15-20 градусов.

Тишковец рассказал, что с середины прошлого века всплески 30-градусного тепла в столичном регионе 17 августа случались трижды - в 1954, 2007 и 2008 годах. Однако к середине недели жара закончится. Уже вечером в среду ожидаются сильные грозовые дожди со шквалистым ветром и градом.

"Во второй половине дня с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака", - сказал Тишковец в беседе с РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в сентябре. Почти на всей территории России температура будет в рамках климатической нормы или чуть выше, но некоторые регионы ждет прохладное начало осени.

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