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15.08.2021 20:08
Рубрика: Происшествия

МЧС снова предупредило о сильных дождях и шквале в районе Керчи

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Главное управление МЧС по Республике Крым вечером в воскресение распространило очередное штормовое предупреждение о сильных дождях на востоке полуострова, где по-прежнему продолжает действовать уже понаделавший много бед в Керчи и на Кубани мезоциклон.

Фото: Скриншот с youtube.com/ Игорь Корсаков
Затопленный центр Керчи сняли с воздуха

"По данным метеорологов, в ближайшие один-три часа и до конца суток 15 августа, ночью и утром 16 августа в восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении МЧС.

Крымский гидрометцентр уточняет, что в ближайшие двое суток в Крыму все еще будет оказывать влияние на погоду атмосферный фронтальный раздел. Температура воздуха ночью - 13-18 градусов, на побережье до 24, днем 25-30. С середины недели дневная температура воздуха повысится до 30-35 градусов.

Напомним, с 12 по 14 августа в районе Керчи выпало более двух месячных норм осадков, что снова вызвало подтопления улиц и домов.

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