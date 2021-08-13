В Керчи началась эвакуация жителей подтопленных улиц

В Керчи силами Росгвардии эвакуированы первые 10 местных жителей с переулка Вокзальный, чьи дома находятся в зоне подтопления из-за продолжающихся обильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Тем временем, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, городские службы с помощью спецтехники углубляют стоки в сторону реки Мелек-Чесме. Это позволит в несколько раз увеличить сброс воды в реку с подтопленных территорий частного жилого сектора и дорог.

Ранее администрация Керчи сообщила о тревожной ситуации на улице Глухова, где вода стала поступать в полсотни частных домовладений.

- Зафиксированы случаи поступления воды в помещения домов, расположенных в низине, - рассказал врио мэра Святослав Брусаков. - Учитывая увеличение потока воды в реке Катерлез, принимаем решение перекрыть Вокзальное шоссе и дополнительно провести сброс воды в реку Мелек-Чесме. Планируется вырыть траншею и перекрыть улицу мешками с песком, чтобы не дать хода воде.

Напомним, 13 и 14 августа в Керчи действует штормовое предупреждение: в городе-герое может выпасть до двух месячных норм осадков.