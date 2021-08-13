В Керчи началась эвакуация жителей подтопленных улиц

Новости

В РПЦ поддержали предложение о продаже крепкого алкоголя с 21 года 17:28
Росавиация запретила "Витязь-Аэро" возить пассажиров после крушения Ми-8 17:17
ГП обжалует приговор осужденной Соболь за организацию несанкционированного митинга 17:15
Главный тренер клуба КХЛ "Адмирал" Востриков покинул свой пост 17:00
Пятница 13-е: Почему не стоит бояться неудач 16:57
Отец Влашича заявил, что его сын хочет покинуть ЦСКА 16:51
Минск будет готов к перевалке удобрений по новым маршрутам 16:46
Суд после проверок МЧС приостановил работу 8 учебных заведений 16:46
Видео: певица МакSим покидает больницу после выписки 16:36
Эксперты прокомментировали антикартельные проверки ФАС в ретейле 16:19
Сбивший трех человек в Воронеже водитель уснул за рулем 16:06
Семьи погибших при взрыве в Воронеже получат по миллиону рублей 16:00
Военные потушили лесной пожар у якутского поселка Бясь-Кюёль 15:51
"Магнит", X5 Group и "Лента" готовы сотрудничать с ФАС 15:50
Путин проведет заседание госсовета по образованию 15:50
Как на дорогах работают камеры на среднюю скорость 15:48
Биржевая цена Аи-92 вновь побила рекорд 15:47
Лукашенко пояснил, как видит смену власти в Беларуси 15:37
Эксперт оценил вероятность картельного сговора в ретейле 15:35
Фото: певицу МакSим выписали из больницы 15:18
Пискарев: Бельгийская НПО находилась в поле зрения комиссии Госдумы 15:17
Убивший пятерых в британском Плимуте покончил собой 15:15
В Ярославле на матчи ХК "Локомотив" не пустят без прививки 15:08
Минпросвещения удвоило планы по числу школ, которые отремонтируют в 2022 году 15:03
Съезд "Единой России" пройдет 24 августа 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
13.08.2021 16:36
Рубрика: Происшествия

В Керчи началась эвакуация жителей подтопленных улиц

Текст: Илья Изотов (Керчь)

В Керчи силами Росгвардии эвакуированы первые 10 местных жителей с переулка Вокзальный, чьи дома находятся в зоне подтопления из-за продолжающихся обильных дождей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
Под Керчью создадут каскад озер для предотвращения потопов

Тем временем, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, городские службы с помощью спецтехники углубляют стоки в сторону реки Мелек-Чесме. Это позволит в несколько раз увеличить сброс воды в реку с подтопленных территорий частного жилого сектора и дорог.

Ранее администрация Керчи сообщила о тревожной ситуации на улице Глухова, где вода стала поступать в полсотни частных домовладений.

- Зафиксированы случаи поступления воды в помещения домов, расположенных в низине, - рассказал врио мэра Святослав Брусаков. - Учитывая увеличение потока воды в реке Катерлез, принимаем решение перекрыть Вокзальное шоссе и дополнительно провести сброс воды в реку Мелек-Чесме. Планируется вырыть траншею и перекрыть улицу мешками с песком, чтобы не дать хода воде.

Напомним, 13 и 14 августа в Керчи действует штормовое предупреждение: в городе-герое может выпасть до двух месячных норм осадков.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Дело о взрыве автобуса в Воронеже будет расследовать центральный аппарат СК
Собянин отменил обязательную удаленку в Москве
Лавров назвал возмутительными призывы Зеленского к русским уехать из Донбасса
МИД: Россия не рассматривает вопрос об эвакуации посольства из Кабула
В Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям