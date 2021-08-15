В Новороссийске спасатели начали помогать пострадавшим от подтоплений

Специалисты "Службы спасения" Новороссийска оказывают помощь жителям домов, попавших в зону подтопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Сейчас оказывают всю необходимую помощь жителям, дома которых оказались в зоне подтоплений из-за выпадения обильных осадков, - говорится в сообщении. - Сейчас в их помощи больше всего нуждаются новороссийцы, проживающие в районе Золотой рыбки села Цемдолина и на территории садового товарищества "Зеленая долина".

Также силы и средства спасателей направлены для оказания помощи жителям села Васильевка, хутора Горный и жителям улицы Фабричной, находящейся в черте города.

Напомним, с минувшей пятницы мощные ливни захлестнули Кубань. Это уже привело к затору на трассе "Новороссийск - Керчь".