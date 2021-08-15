В Новороссийске спасатели начали помогать пострадавшим от подтоплений

Новости

СМИ: Правительство Афганистана отказывается мирно передать власть совету 21:18
В Кабуле прогремели взрывы рядом с посольством США и дворцом президента 21:10
"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" на старте чемпионата Англии 20:53
В Москву вернется 30-градусная жара 20:36
Талибы готовятся провозгласить создание "Исламского эмирата Афганистан" 20:24
Продажи автомобилей в мире сократились на 6,3 процента 20:14
Аэропорт в Кабуле с западными дипломатами подвергся обстрелу 20:07
Правительство Афганистана не подтверждает захват президентского дворца 19:43
Названы симптомы "скрытного" рака, от которого умирают 90% больных 19:31
Талибы отвергли идею переходного правительства в Афганистане 19:26
Жители Кабула в панике покидают свои дома 18:52
Видео: в Сочи открылись пляжи 18:48
Крупнейшая в мире нефтяная компания вложилась в солнечную электростанцию 18:27
Мэра Кривого Рога нашли мертвым 18:26
МИД РФ: Москва находится в контакте с США по Афганистану 18:06
СМИ: "Талибан" приказал своим силам войти в Кабул 17:36
По факту убийства мужчины на Кутузовском проспекте возбуждено дело 17:24
Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч РПЛ с "Локомотивом" 17:15
Блинкен сообщил о переносе посольства США в аэропорт Кабула 17:05
Путин обсудил с Мирзиёевым события в Афганистане 16:53
Жара в Москве сменится грозовыми ливнями с сильным ветром 16:44
НАТО пока сохранило представительство в Афганистане 16:35
Ряд стран эвакуируют сотрудников своих посольств из Афганистана 16:08
Афганская делегация отправится в Катар на переговоры с талибами 15:44
Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
15.08.2021 20:20
Рубрика: Общество

В Новороссийске спасатели начали помогать пострадавшим от подтоплений

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Специалисты "Службы спасения" Новороссийска оказывают помощь жителям домов, попавших в зону подтопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Геленджике включили сирены, предупреждая о возможном затоплении

"Сейчас оказывают всю необходимую помощь жителям, дома которых оказались в зоне подтоплений из-за выпадения обильных осадков, - говорится в сообщении. - Сейчас в их помощи больше всего нуждаются новороссийцы, проживающие в районе Золотой рыбки села Цемдолина и на территории садового товарищества "Зеленая долина".

Также силы и средства спасателей направлены для оказания помощи жителям села Васильевка, хутора Горный и жителям улицы Фабричной, находящейся в черте города.

Напомним, с минувшей пятницы мощные ливни захлестнули Кубань. Это уже привело к затору на трассе "Новороссийск - Керчь".

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Кабуле прогремели взрывы рядом с посольством США и дворцом президента
Bloomberg: Экономика России показала самый быстрый рост с 2000 года
Эрдоган выразил соболезнования в связи с катастрофой Бе-200 в Турции
Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер
Светосигнальные балки машин ДПС могут оснастить функцией видеонаблюдения
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности