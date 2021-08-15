Ливень привел к затору на трассе "Новороссийск - Керчь"

Из-за проливного дождя на федеральной трассе А-290 "Новороссийск - Керчь" в районе поселка Ленинский путь и станиц Натухаевской и Раевской осложнено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

"Наблюдается заторовая ситуация, работают всех экстренные службы города, - говорится в сообщении. - Сотрудники Госавтоинспекции обращаются с просьбой воздержаться от поездок в данном направлении. Будьте внимательны и осторожны!"

Как ранее сообщала "РГ", в минувшую пятницу часть трассы в районе Анапы была смыта проливным дождем, посреди дороги образовался провал, по которому потекла вода. Накануне движение удалось возобновить.