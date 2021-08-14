На Кубани восстановили движение по трассе Новороссийск - Керчь

Новости

Диетолог рассказала о важных правилах для любителей арбузов и дынь 20:22
Жительницу Урала арестовали за попытку убийства двухлетнего сына 19:31
"Челси" и "МЮ" стартовали в чемпионате с крупных побед 19:15
Решетников призвал скорее начать реализацию Северного широтного хода 19:08
Путин поручил наградить посмертно погибший экипаж самолета Бе-200 в Турции 19:07
Мать младенца из мусорного контейнера задержана в Москве 18:41
Захарова уточнила порядок выдачи визы журналистке BBC 18:08
Фанаты "Спартака" вывесили оскорбительные баннеры в адрес игроков 18:04
Эксперты выяснили, как россияне повышают свои доходы во время пандемии 17:57
Филипп Янковский получил престижный приз за "Ивана Денисовича" 17:49
В Турции рассказали подробности крушения российского пожарного самолета 17:44
Фильм "Медея" получил приз молодежного жюри в Локарно 17:41
Видео: Брюс Уиллис читает по-русски стих из "Брата 2" 17:37
Эмма Стоун сыграет в продолжении "Круэллы" 17:27
Новорожденного ребенка обнаружили в мусорном контейнере в Москве 17:23
В районе Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 17:15
Трутнев: В ДФО еще год можно будет ввозить автомобили без "ЭРА-ГЛОНАСС" 17:09
Умерла певица Нэнси Гриффит 17:03
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Уралом" 16:44
Путин оценил идею обязательного страхования в зонах подтоплений 16:10
Россияне набрали рекордное количество кредитов наличными 16:02
Путин поблагодарил добровольцев за участие в тушении пожаров 15:39
Столкновения с националистами начались у офиса Зеленского в Киеве 15:34
В Турции разбился пожарный самолет 15:33
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,4 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
14.08.2021 20:43
Рубрика: Власть

На Кубани восстановили движение по трассе Новороссийск - Керчь

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Движение на участке федеральной автодороги А-290 "Новороссийск - Керчь" в районе Анапы возобновлено. Часть трассы была смыта проливным дождем накануне, посреди дороги образовался провал, по которому потекла вода. Рабочие в экстренном порядке насыпали временную дорогу и залили ее асфальтом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края, пока существуют ограничения в движении автомобилей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Анапе от стихии люди спасались на "бананах" и бросали свои машины

- В настоящее время движение лёгкого транспорта, а также грузовых транспортных средств максимальной массой до 8 тонн восстановлено и осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что восстановить движение по федеральной автодороге до конца суток пообещал губернатор Вениамин Кондратьев на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным. Часть трассы возле Анапы была перекрыта вчера после прорыва из-за ливня озера-накопителя в районе поселка Пятихатки.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Темрюке и Анапе за сутки выпала годовая норма осадков
После ДТП с автобусом под Владимиром завели уголовное дело
Путин поговорил по телефону с многодетной семьей из Надыма
Антонов: РФ отвергает измышления о попытках повлиять на ситуацию в США
Вильфанд предупредил об "опасной погоде" в ряде регионов России
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите