На Кубани восстановили движение по трассе Новороссийск - Керчь

Движение на участке федеральной автодороги А-290 "Новороссийск - Керчь" в районе Анапы возобновлено. Часть трассы была смыта проливным дождем накануне, посреди дороги образовался провал, по которому потекла вода. Рабочие в экстренном порядке насыпали временную дорогу и залили ее асфальтом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края, пока существуют ограничения в движении автомобилей.

- В настоящее время движение лёгкого транспорта, а также грузовых транспортных средств максимальной массой до 8 тонн восстановлено и осуществляется в штатном режиме, - говорится в сообщении ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что восстановить движение по федеральной автодороге до конца суток пообещал губернатор Вениамин Кондратьев на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным. Часть трассы возле Анапы была перекрыта вчера после прорыва из-за ливня озера-накопителя в районе поселка Пятихатки.