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14.08.2021 19:27
Рубрика: Происшествия

Разрушенную под Анапой трассу к Крымскому мосту восстановят до конца суток

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Движение в районе аэропорта Анапы по участку федеральной автодороги "Новороссийск - Керчь", пообещали восстановить уже до конца суток 14 августа. Вчера мощный ливень просто смыл часть дорожного полотна, оставив посреди дороги глубокий провал. Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным, сейчас восстановление движения - стратегическая цель.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Размыт участок федеральной трассы Новороссийск-Керчь в районе аэропорта Анапы. Там сейчас организован объезд. К концу суток движение будет восстановлено. Для нас это принципиально важно, так как у нас продолжается курортный сезон, - отметил Кондратьев.

На месте сейчас работает дорожная техника, которая строит временную дорогу рядом с разрушенным участком. По сообщению корреспондента "РГ" с места событий, сейчас уже засыпан гравий, сверху кладут асфальт. Восстановление основного участка дороги займет больше времени - воду, которая теперь течет в провале, придется отводить, затем убирать завалы и заново делать участок капитально.

Как сообщала "РГ", на Кубани прошли сильнейшие дожди. За сутки в некоторых районах края выпала годовая норма осадков. Около 1,5 тысяч домовладений оказались подтоплены, людей пришлось эвакуировать в пункты временного размещения. В 14 районах Краснодарского края ввели режим ЧС. Из-за размыва дороги была перекрыта федеральная трасса "Новороссийск - Керчь", на подъездах к Анапе образовались небывалые пробки, которые автомобили проезжали за 3-4 часа.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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