В Анапе от стихии люди спасались на "бананах" и бросали свои машины

Побывав накануне в терпящем настоящее бедствие соседнем кубанском Темрюкском районе, мы подъезжали к Анапе уже поздней ночью. К тому времени после штормового ливня и небывалого подъема воды в реках был серьезно поврежден участок федеральной трассы Новороссийск-Керчь - одной из главных здешних транспортных артерий, которая ведет к Крымскому мосту.

В результате на подъездах к городу образовались небывалые автомобильные пробки - туристы и жители Анапы простаивали в заторах по 3-4 часа! При этом сотни машин, владельцы которых устали от долгого ожидания, пытались обогнать друг друга, протиснуться в какой-нибудь проезд или объехать затор по соседней улице. Но неизбежно застревали в новой пробке.

Такого масштабного столпотворения автомобилей даже местные старожилы не видели никогда. Причиной стало действительно чрезвычайное происшествие, которого никто не ожидал: участок федеральной трассы в селе Цибанобалка, что в пригороде Анапы, попросту смыло.

Это кажется абсурдным: мол, как вода может смыть дорогу? Тем не менее, произошло именно так. Те, кто стал свидетелем данного происшествия, вспоминает его, сжимаясь от ужаса.

- В тот момент подумал, что надо будет бросать машину и убегать, спасаясь от хлынувшей воды, - вспоминает хозяин гостевого дома в Анапе Артур Найченян. - Я был в районе аэропорта, на одной из центральных улиц, как вдруг вода начала прибывать. Сначала было по колеса машины, потом она хлопалась уже о двери, причем местами волны доходили до окон! Но я все же успел проскочить, выехать. А несколько машин заглохло, и водители вынуждены были их бросить, чтобы спастись самим.

Именно в этом месте журналистам "Российской газеты" удалось побывать на утро после катастрофы. Вода уже спала, а нанесенные ветки и мусор успели частично убрать. Но все равно открывшаяся картина поражала.

…Автомобильная развязка трассы Новороссийск-Керчь, где произошло ЧП, проходит в двух уровнях. Верхняя часть, поднятая на бетонных основаниях, уцелела, а вот нижняя, проходящая под путепроводом… Ее просто не было. Идешь по этой дороге, идешь, а потом внезапно вместо дорожного полотна - провал, где, бурля, несется река, пробившая себе новое русло. По бокам трассы остались здоровые куски асфальта, недавно бывшие дорогой.

На дне русла, затопленная водой по крышу, лежит машина. По всей видимости, автомобиль как раз находился здесь, когда трассу смывало, и она увлекла за собой технику. Водителю с трудом удалось спастись.

Фото: Владимир Аносов/РГ

Сейчас здесь работает несколько многотонных грузовиков, гусеничный экскаватор и другая строительная техника. Немного в стороне от размытого участка дороги уже насыпали гравий, а сверху укладывают асфальт. Строится временная дорога в объезд уничтоженного участка трассы.

- Нам поставили задачу запустить движение, - рассказывают строители. - И это планируется сделать уже сегодня, что позволит ликвидировать катастрофичные пробки, сковавшие Анапу по всем направлениям. А затем уже начнем разбирать завалы, оставшиеся от снесенного полотна дороги, отводить воду и заново делать этот участок дороги капитально.

- Река, которая смыла "дамбу" (так местные жители называют недавно построенную федеральную трассу Новороссийск - Керчь), называется Можексин, - поясняет нам заместитель главы Приморского сельского округа Анапы Елена Некрасова. - И всегда она считалась ручьем. Отродясь здесь не было такого уровня воды. И вдруг за несколько часов она поднялась и хлынула с такой силой…

Больше всего пострадали жители села Цибанобалка, рядом с которым протекает река. Один из них - Сергей Лобкарев - показывает, до какой отметки в его частном доме поднялась вода. На кирпичной стене хорошо видно мокрую поверхность. Она проходит по зданию и всем хозяйственным постройкам, словно они снизу побелены краской. Получается, что человеку здесь было воды по пояс.

- Я развожу кур на продажу, - рассказывает Лобкарев. - Всего было штук 150 бройлеров. Все утопли или их унесло течением. Еще имелось 20 индюков - с ними произошло тоже самое. Остался только один - он взгромоздился на лавочку и сидел там: тело в воде и только шея торчит. По моим подсчетам, только из-за гибели птицы в результате потерял тысяч 250-300. Да еще две легковые машины затопило по самые окна - только крыши торчали. Теперь не знаю, смогут ли они когда-то вообще завестись. Вода повалила забор, кустарники. Все припасы и закрутки на зиму, которые с женой делали все лето, тоже пропали. Я здесь 40 лет живу, но такого никогда не было. Речка наша никогда не выходила из берегов.

Фермер с сожалением показывает намокшие тушки погибших кур и индюков, сложенные по разным углам хозяйственных помещений.

- Но МЧСники нам, конечно, очень сильно помогли, - продолжает мужчина. - Когда вода поднялась, они приехали, стучали в ворота, спрашивали, все ли у нас в порядке и нужно ли кого-то эвакуировать? Потом, когда вода начала спадать, оперативно приехали, выкачали остатки из подвалов, промыли двор от грязи и мусора и помогли поставить забор.

Помимо фермеров, большие убытки от удара стихии понесли и гостиницы, у которых в цокольных этажах были оборудованы кафе и бассейны. Эти помещения затопило, в результате они пришли полностью в негодность. Владельцам отелей придется их восстанавливать, что чревато большими убытками.

От удара стихии пострадали и центральные улицы курорта. Широкий муниципальный пляж, расположившийся прямо напротив мэрии, превратился в узкую полоску песка, местами так глубоко вымытого, что образовались ямы, из которых торчали трубы различных коммуникаций.

- Мы приехали с внуками отдыхать в Анапу из Екатеринбурга, - рассказывает 53-летняя туристка Светлана Горстова. Возле нее стоят два ребенка шести и семь лет. - С седьмого августа здесь. Успели и в море покупаться, и позагорать. А потом начался дождь и шторм. Конечно, сидели в гостинице. Но вот могу сказать: то, что сейчас творится на пляже, такого вчера не было. Тут лежал песочек и деревянные настилы. А сейчас - посмотрите - поток воды вырыл целый овраг и даже бетонные ступени набережной разбиты.

В соцсетях также выложены самые разные истории, как люди спасались от поднявшейся воды. На одном из видео снято, как туристы перевозят свои вещи из гостиницы на… надувном длинном прогулочном "банане".

…Ну, а в данный момент по набережной города и тому, что осталось от муниципального пляжа, гуляют толпы туристов. Некоторые даже умудряются купаться, несмотря на холодную воду, накрапывающий временами дождик и бушующие на море волны - фактически в шторм.

Понятно, потопу никто из туристов не обрадовался. Но те, кто приехал в отпуск, пытаются хорошо провести время, исходя из того, что есть, несмотря на непогоду. В свою очередь, власти города обещают в самые кратчайшие сроки привести курорт в порядок.

Для оперативной связи с населением и гостями города-курорта в каждом сельском округе развернуты штабы по координации действий в условиях режима ЧС. Также работают телефоны, по которым пострадавшие от подтоплений люди могут обратиться за помощью.