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15.08.2021 21:38
Рубрика: Общество

Сирены оповещения включены в крупнейших городах Кубани

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске, как в Геленджике и Крымске, запустили сирены для информирования жителей о возможной эвакуации. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. Всего, по информации властей, режим чрезвычайной ситуации введен в 11 муниципалитетах.

Жителей Крымского района Кубани подготовили к эвакуации

"Из-за осадков в горах до опасных явлений поднялся уровень реки Баканка, - говорится в сообщении. - В Новороссийске и Крымске запустили сирены для оповещения населения. Пока осадки средней интенсивности. В Геленджике также приняли решение запустить сирены".

Отмечается, что в данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и быть готовым к эвакуации в любой момент.

В Новороссийске спасатели начали помогать пострадавшим от подтоплений
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