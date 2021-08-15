В Новороссийске, как в Геленджике и Крымске, запустили сирены для информирования жителей о возможной эвакуации. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани. Всего, по информации властей, режим чрезвычайной ситуации введен в 11 муниципалитетах.

"Из-за осадков в горах до опасных явлений поднялся уровень реки Баканка, - говорится в сообщении. - В Новороссийске и Крымске запустили сирены для оповещения населения. Пока осадки средней интенсивности. В Геленджике также приняли решение запустить сирены".

Отмечается, что в данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы и быть готовым к эвакуации в любой момент.