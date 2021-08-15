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15.08.2021 20:05
Рубрика: Общество

В Геленджике включили сирены, предупреждая о возможном затоплении

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Геленджике приняли решение запустить сирены. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта на своей странице в Instagram.

Фото: Алла Дмитриева
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"В данном случае звук сирен означает то, что жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы, отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, и подняться на возвышенность", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала "РГ", в минувшую пятницу на Кубани начались мощные ливни. Больше всего пострадали Анапа и Темрюк, где за сутки выпала годовая норма осадков. Ливень привел к затору на федеральной трассе "Новороссийск - Керчь".

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