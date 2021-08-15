Погода позволила открыть для купания пляжи Сочи

В Сочи погода позволила отдыхающим продолжить купание на черноморских пляжах.

"Происшествий, связанных с непогодой за последние дни нет, пляжи работают по фактическим погоде и волнению моря, - рассказали "РГ" в мэрии курорта. - По правилам поведения на воде запрещено купаться, если волнение моря три балла и выше, а также на необорудованных пляжах".

Сейчас в Сочи ясно, а температура воздуха такая же, как и воды в море - 26 градусов тепла. На пляжах достаточно отдыхающих, многие из которых купаются. Море относительно спокойное, есть легкие волны.

Как ранее сообщала "РГ", в минувшую пятницу из-за сильного шторма в четыре балла закрыли все сочинские пляжи - купание было опасно для жизни.

Напомним, в Анапе до сих пор закрыты для купания все пляжи.