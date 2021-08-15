В Анапе из-за грозового фронта запретили купание на всех пляжах

На всех анапских пляжах запрещено купание на всех пляжах из-за прохождения грозового фронта. Об этом сообщается на сайте администрации Анапы.

"Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, - говорится в сообщении. - Руководителям предприятий и организаций принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций".

Напомним, в минувшую пятницу в Анапе, где за сутки выпала годовая норма осадков, ввели режим ЧС.

Как сообщала "РГ", в Анапе из-за непогоды накануне так же было запрещено купание.