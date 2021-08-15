В кубанской станице ливень смыл тысячи рыб из пруда на поле

В станице Гостагаевской под Анапой мощный поток воды после ливней смыл зарыбленный пруд с карпами. Когда вода ушла, целое поле рядом с местом рыбалки и отдыха оказалось завалено живой рыбой. "Чудо" вызвало огромный ажиотаж у местных жителей, многие из которых бросились собирать голыми руками карпов и толстолобиков.

Фотографии и видео с места происшествия опубликовала хозяйка фермы в Instagram. По ее словам, на поле оказалось примерно 25 тонн рыбы - 15 тонн карпа и 10 тонн толстолобика.

Ущерб от стихии в рыбном хозяйстве пока не подсчитали, зато местные жители явно в ближайшее время испробуют множество рыбных блюд.

Как сообщалось ранее, из-за пришедшего в Краснодарский край циклона в регионе прошли мощные ливни. В 14 районах края ввели режим ЧС, в некоторых населенных пунктах людей пришлось эвакуировать. Ожидается, что непогода на Кубани продлится по меньшей мере до конца 15 августа.