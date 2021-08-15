Видео: в Сочи открылись пляжи

Пляжи в Сочи в воскресенье, 15 августа, снова открылись. Они начали работать в привычном режиме.

Море еще не успокоилось. Но несмотря на волны, люди не только загорают, но и охотно плавают в море.

- Два дня не купались в море! Соскучились! Поэтому нас волны не пугают, - поделилась с "РГ" Марина, которая приехала отдыхать на курорт вместе с дочкой.

На пляжи вернулась привычные развлечения отдыхающих - прогулки в море на "банане". Оживились торговцы. Отдыхающие с удовольствием покупают вареную кукурузу.

По прогнозу gismeteo.ru, сегодня и до конца следующей недели в Сочи сильных дождей не ожидается. Температура воздуха в пределах комфортных значений - днем 25-26 градусов. В выходные ожидаются грозы и дожди.

Напомним, в Краснодарский край в пятницу, 13 августа, пришел мощный циклон. На море был шторм 4 балла. Поэтому до воскресенья все городские пляжи в Сочи были закрыты.