Определены суммы выплат пострадавшим от стихии в Анапе

Власти Анапы озвучили суммы выплат пострадавшим от мощных ливней, начавшихся в минувшую пятницу. Об этом сообщает пресс-служба администрации на странице в Instagram.

"Производится формирование списков пострадавших для получения единовременной материальной в 10 тысяч рублей и финансовой помощи в связи с частичной (50 тысяч рублей) и полной потерей (100 тысяч рублей) имущества первой необходимости, - говорится в сообщении. - Выплаты будут назначаться на каждого зарегистрированного человека".

Так, обязательным условием для получения такой помощи является постоянная регистрация по месту жительства в пострадавшем от ЧС жилом помещении, а также проникновение воды внутрь жилого помещения.

В Анапе и пригороде работают 47 мобильных групп по обследованию подтопленных домовладений. В их состав входит 141 человек. В воскресенье они обследуют территории в Анапе, Пятихатках, Цибанобалке, Витязево, Джигинке, Уташе, Виноградном, Супсехе и других населенных пунктах. Мониторинговые группы проводят фотофиксацию, замеряют уровень воды на стенах и составляют списки пострадавшего имущества.

Как сообщала "РГ", от разгула стихии больше всего пострадали Анапа и Темрюк, где за сутки выпала годовая норма осадков.